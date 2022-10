V tomto sme lepší ako zvyšok Európy. Neuveríte, čo to je!

Lietate často lietadlom? Mávate pravidelne na tanieri mliečne výrobky alebo hovädzie mäso? Nakupujete z druhej ruky? Čím doma kúrite? Radi si dávate jahody aj v zime? A prečo by vás to malo zaujímať? Pretože každá z týchto činností ovplyvňuje uhlíkovú stopu, ktorú zanechávate.

Uhlíková stopa vzniká pri každej činnosti, pri ktorej je uvoľňovaný oxid uhličitý do vzduchu a vzniká výrobou a spotrebou akéhokoľvek produktu a využívaním akejkoľvek dopravy. Uhlíková stopa vyjadruje množstvo emisií skleníkových plynov, ktoré sa uvoľňujú do atmosféry vplyvom našej činnosti.

Za najväčších producentov uhlíkovej stopy, a tým aj najväčších znečisťovateľov životného prostredia, sa považujú najmä výrobcovia tepla a energie, ale aj doprava. Napríklad pri ceste lietadlom sa uvoľní 285 g uhlíka na kilometer, zatiaľ čo v prípade auta je to 104 g a najmenej, len 14 g, je to v prípade vlaku. Podľa výskumu univerzity v Yale sú však za viac ako 60 % celosvetových emisií skleníkových plynov zodpovední spotrebitelia. Teda my všetci.

„Individuálna uhlíková stopa v sebe obsahuje aj individuálnu spotrebu energií, ako je elektrická energia, teplo, voda, čistiarne odpadových vôd, spotreba palív v doprave, spracovanie odpadov a pod. Všetok priemysel pracuje na základných princípoch trhu, reaguje na dopyt a dopyt robia spotrebitelia, čiže každý človek má potreby, ktoré priemysel zabezpečuje. Priemysel sám pre seba by nerobil nič,“ vysvetľuje Janka Szemesová, vedúca odboru Emisie a biopalivá zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ). Z toho vyplýva, že to, akú uhlíkovú stopu nechávame, vieme ovplyvniť.

Takmer 6 ton

Inštitút environmentálnej politiky vypočítal, že priemerná uhlíková stopa obyvateľa Slovenska je na úrovni takmer 5 900 kilogramov CO2 ročne, teda takmer 6 ton. V porovnaní s Európou sme na tom celkom dobre, priemerný Európan napríklad vyprodukuje až zhruba 8 600 kilogramov emisií.

Svoju uhlíkovú stopu si vieme vypočítať špeciálnou kalkulačkou, je to vlastne výpočet vplyvu ľudských aktivít na životné prostredie. Teda spôsob, akým sa stravujeme, obliekame, či jazdíme každý deň autom alebo verejnou dopravou, aj to, čo nakupujeme. Skrátka, celý náš životný štýl má nejaký dopad na životné prostredie. Ak využívame verejnú dopravu, máme pri výpočte body k dobru, naopak, za denné využívanie auta nám kalkulačka body pridáva. Výraznú uhlíkovú stopu zanecháva časté cestovanie lietadlom, dokonca aj pravidelné nakupovanie oblečenia.

„Kalkulačka môže byť účinný nástroj pre zjednodušenie témy a výchovu ľudí k zodpovednosti. Najviac však ľudí ovplyvňuje finančný aspekt. Keby znovu hodnotu tovarov určovala aj cena za poškodenie životného prostredia, ceny by boli tvorené inak, ako je to teraz. Toto je však veľmi citlivá a vedecky aj nejednoznačná otázka, ktorá ešte potrebuje ´dozrieť´,“ uviedla Janka Szemesová zo SHMÚ.

Stop víkendovým leteckým výletom?

Má teda človek prestať pravidelne cestovať na víkendy do európskych destinácií alebo každý mesiac nakupovať nové oblečenie?

„Otázku by som položila inak, ako je možné, že letecké spoločnosti sú schopné poskytovať letenky za 30 €? Niekde musí vznikať deformácia, ktorú spotrebitelia len využijú. Keby ceny v sebe zahrňovali reálne náklady aj na znečisťovanie životného prostredia a produkciu emisií, každý by si rozmyslel výdavky s tým spojené“, reagovala Janka Szemesová.

Už dnes sú však firmy, ktoré sa snažia samé znižovať vlastnú uhlíkovú stopu, a to zmenou režimu práce, či už SPP, BOSCH alebo ZSE. Tatra banka zase pomáha svojim klientom mať pod kontrolou vlastnú uhlíkovú stopu. Ako? Každá transakcia uskutočnená kartou vydanou k účtu je analyzovaná a vyhodnotená. Neanalyzuje síce konkrétny obsah nákupného košíka, výpočet však rozlišuje, či ide napríklad o nákup v potravinách, platbu na čerpacej stanici alebo nákup jedla cez donáškovú službu a vyráta za nás uhlíkovú stopu daného nákupu. Okrem toho cez cashbacky podporuje svojich klientov, aby preferovali výrobky od spoločností, ktoré vyrábajú „slow fashion“ či predávajú svoje produkty bez obalov.

Tak čo, akú uhlíkovú stopu zanechávate vy?

