PREDPOVEĎ POČASIA Čaká nás oblačnosť a prehánky: V polovici týždňa sa má ochladiť

BRATISLAVA – Počasie pre nadchádzajúci pracovný týždeň je ako stvorené pre milovníkov jesene. V rozsiahlej brázde nízkeho tlaku postúpi cez našu oblasť frontálna vlna, uvádza SHMÚ. Postupne sa bude ochladzovať od polovice týždňa, no ešte sa neočakávajú žiadne drastické zmeny teplôt. Pod nulou bude len v horských oblastiach.

Pondelok

Začiatkom pracovného týždňa nás zastihne oblačné počasie. Na viacerých miestach sa objaví dážď, ojedinele búrky. Fúkať by mal prevažne slabý, na juhozápade predpoludním miestami severozápadný vietor. V popoludňajších hodinách zrážky na niektorých územiach ustúpia. Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od 18 do 21, v noci od 7 do 12 stupňov Celzia. Na hrebeňoch Tatier očakávame sneženie.

Utorok

V tento deň postúpi do našej oblasti od západu zvlnený studený front, ktorý so sebou prinesie oblačné počasie, najmä na východe. Opäť sa na niektorých miestach môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Mierne sa ochladí. Počas dňa nevystúpi teplota vzduchu nad 19 stupňov Celzia. Slabý, cez deň na západe juhovýchodný, popoludní postupne severozápadný vietor. Najnižšia nočná teplota bude už na úrovni mrazu. V dolinách a kotlinách sa bude pohybovať okolo jedného stupňa nad nulou.

Streda

Od západu môžeme v polovici týždňa očakávať prílev nízkeho tlaku, kedy k nám začne prúdiť chladnejší a vlhší vzduch. Najvyššia denná teplota do 19 stupňov. Zrážky sa očakávajú len ojedinele. Prevažne slabý juhozápadný vietor. V noci môže teplota klesnúť na 6, no v niektorých častiach na západe až na 4 stupne Celzia.

Štvrtok

Môžeme očakávať premenlivú až veľkú oblačnosť. Miestami sa objavia zrážky. Ochladí sa,ale len mierne. Najvyššia denná teplota vystúpi do 17 stupňov Celzia. V noci môžu byť miestami len dva stupne nad nulou.

Piatok

Pochmúrne a oblačno bude aj koncom pracovného týždňa. Teplota sa priblíži tej zo stredy. Cez deň vystúpi na 19, v noci by nemala klesnúť pod 5 stupňov Celzia.

