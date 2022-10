Týždeň v znamení zmien: PREDPOVEĎ Počasie bude ako škaredé káčatko, dočkáme sa v piatok babieho leta?

Galéria fotiek (8) Ilustračné foto

BRATISLAVA - Rozmýšľate, kedy už konečne v tomto studenom marazme príde akési povestné "babie leto"? Nuž, presne to nemožno očakávať, no dá sa rátať s predpokladom, že koniec tohto týždňa bude konečne v znamení najteplejšieho počasia za posledné dni. V pondelok síce začneme opäť studeným a zamračeným počasím, no s priebehom týždňa sa ako keby pomyselné škaredé káčatko vyvinie v akúsi labuť teplého počasia.