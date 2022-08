Kúpiť, investovať či fixovať? Inflácia je vysoká a ceny idú hore: RADY odborníkov... Hlavne nepanikárte!

Už COVID narušil mnoho plánov, to sme ešte nevedeli, že zažijeme aj vojnu. Tá totiž ekonomiku krajín, vrátane Slovenska, dorazila. Inflácia je aktuálne okolo 13 percent a všetko, čo potrebujeme k životu, dražie. Čo robiť v takejto dobe? Odpovedali odborníci zo spoločností Finlord a FinGo.sk.

Archívne VIDEO Podľa ministerstva financií inflácia v tomto a v ďalšom roku dosiahne dvojciferné hodnoty

1. Je lepšie aktuálne šetriť na podúčet alebo investovať do fondov?

Boris Tomčiak (Finlord): Slovensko stále zaostáva z hľadiska investícií domácností na kapitálových trhoch. Pre zjednodušenie platí, že každý človek do 40 rokov, ktorý si odkladá peniaze na dôchodok, by mal investovať predovšetkým do dynamických fondov, kde sú hlavnou zložkou akcie. Akciové fondy a nehnuteľnosti majú dlhodobo najvyššie zhodnotenie. Výhodou akciových fondov je možnosť odkladať už malé sumy, takže sú prístupné komukoľvek.

František Burda (analytik FinGO.sk): Je to zložitejšia otázka ako sa zdá. Všetko záleží od toho, aký výnos očakávam, ako dlho chcem mať odložené peniaze a ako na mňa vplýva kolísanie hodnoty mojej investície. Pokiaľ chcem mať istotu s minimálnym výnosom a peniaze okamžite k dispozícii, tak je vhodná voľba aj podúčet. No ak chcem aj niečo zarobiť, peniaze nepotrebujem hneď a viem, že moja investícia môže kolísať, tak je vhodné, aby peniaze boli investované do fondov.

2. Je lepšie dať si na hypotéky fixáciu alebo nie? Resp. dlhšiu alebo kratšiu fixáciu?

Boris Tomčiak (Finlord): V najbližších mesiacoch sa budú ešte úrokové sadzby hypoték s najväčšou pravdepodobnosťou zvyšovať. Na druhej strane sadzby sú stále celkom atraktívne, a to najmä pri dlhších fixáciách. Kto má možnosť zobrať si hypotéku, tak ten by ju mal využiť. Budúci rast platov a zvýšenie cien nehnuteľností budú vyššie ako je úrokový náklad.

Eva Šablová (riaditeľka pre úvery FinGO.sk): V čase, kedy úvery zdražujú, sa odporúča poistiť si úrok na dlhšie obdobie, teda minimálne na 5 rokov a viac. Napriek tomu, že dnes platí "čím dlhšia fixácia, tým vyšší úrok", stále je to pre väčšinu klientov akceptovateľná prirážka za istotu. Radšej si dnes priplatia, ako keby sa mali o rok či tri roky vystaviť riziku ešte drahších nových úrokových sadzieb na svojich hypotékach. Keďže hypotéka je dlhodobá záležitosť, výber fixácie by mal zohľadňovať to, na akú dlhú dobu chcú mať dlžníci jasno vo výdavkoch, ktoré sú spojené so splácaním úveru. Preto by mali zobrať do úvahy svoje plány a finančnú situáciu, ktorá v ich rodine v najbližších rokoch môže nastať (ako materská dovolenka alebo naopak príjem ďalšieho člena rodiny a pod.)

3. S tým je spojená aj kúpa bytu alebo domu. Oplatí sa teraz kúpiť byt/dom alebo počkať? Predpokladajme, že hovoríme o mladom páre, prípadne rodine, ktorá nepotrebuje byt ihneď do mesiaca, ale ktorá sa chce v najbližšom čase sťahovať a teda aktívne pozerá situáciu na trhu a rozhoduje sa.

Boris Tomčiak (Finlord): Pre mladý pár, ktorý sa neplánuje často sťahovať, je nákup bytu/domu prakticky vždy lepší než nájom. Úrokové náklady sú nižšie ako dlhodobý rast ceny nehnuteľnosti, takže nákupom sa dlhodobo vytvára pre domácnosť pozitívna hodnota.

Eva Šablová (riaditeľka pre úvery FinGO.sk): Ľudia sa snažia riešiť financovanie bývania čo najskôr, aby získali čo najvýhodnejšie podmienky na úvere. Ak sa pozrieme na aktuálne ponuky bánk, úrokové sadzby sú dnes stále pomerne nízke napríklad v porovnaní s Českou republikou, na druhej strane ceny nehnuteľností neustále rastú a je ich nedostatok. Preto by ľudia, ktorí riešia financovanie vlastného bývania, určite nemali s hypotékou vyčkávať. Neoplatí sa čakať napríklad o rok, keď budú úroky s najväčšou pravdepodobnosťou ešte vyššie. Otázkou je, ako sa budú vyvíjať ceny nehnuteľností na trhu, avšak aj v tomto prípade platí, že zásadný vplyv na to má ponuka a dopyt v danej lokalite.

4. Oplatí sa aktuálne kúpiť byt ako investíciu s cieľom prenajímať?

Boris Tomčiak (Finlord): Investičné výnosy nehnuteľností na nájom výrazne poklesli, keďže vzrástli ceny a nájmy sa zvýšili pomalšie. Keby sme mali porovnať investíciu do akcií s investíciou do nehnuteľností, tak sú teraz atraktívnejšie akcie. A hlavne je nákup akcií ďaleko jednoduchší a daňovo výhodnejší. Ale ani u nehnuteľností nie je dlhodobá výnosnosť zlá, a to najmä pri použití hypotéky.

Viktor Obtulovič (odborník na reality FinGO.sk): Tu si treba položiť otázku, akú výnosnosť od tejto investície očakávam a či som ochotný si „vyhrnúť rukávy”, nakoľko prenájom vie byť niekedy poriadna fuška a skúška nervov. Hlavne, keď narazím na problémového nájomcu alebo neplatiča. Ak sa pozerám na túto konzervatívnu investíciu z dlhodobého hľadiska, stále sa oplatí. Za posledných 20 rokov máme na Slovensku priemerný nárast cien nehnuteľností na úrovni 7 % s veľkými regionálnymi rozdielmi. Zároveň, výnos z prenájmu pri jednoizbovom byte v Bratislave sa pohybuje na úrovni 3 % ročne. Samozrejme, všetko záleží od obstarávacej ceny bytu. Čím drahšie kúpim investičnú nehnuteľnosť, tým nižšiu výnosnosť môžem očakávať.

Atraktívnejšiu výnosnosť, niekedy aj viac ako 3-násobnú v porovnaní s dlhodobým prenájmom, môžem očakávať pri krátkodobých prenájmoch cez platformy ako booking alebo airbnb. Tu ale treba mať na pamäti, že sa o hostí treba starať intenzívnejšie ako v prípade klasického prenájmu, byt po každom upratať, vyčistiť, vymeniť posteľné prádlo a pod. Vyžaduje si to tiež väčšiu časovú investíciu a energie, ale s vyšším výnosom. Podobne na tom sú aj investičné apartmány v turisticky vyhľadávaných lokalitách, kde sa väčšinou o tento typ nehnuteľností stará property manažment, ktorý si najčastejšie berie určité dohodnuté percento z ceny prenájmu ako svoju správcovskú odmenu.

5. Ak sa mladá rodina rozhodne, že chce dom postaviť, je to aktuálne dobrá voľba alebo je lepšie počkať?

Boris Tomčiak (Finlord): Ceny stavebných materiálov už nebudú prudko rásť ako doteraz, ale ani sa nedá očakávať nejaké výraznejšie zlacnenie. Čakaním niekoľko mesiacov si mladá rodina veľmi nepomôže.

Eva Šablová (riaditeľka pre úvery FinGO.sk): Opäť platí, že ak sa jedná o vlastné bývanie, ľudia ho väčšinou potrebujú riešiť v čase, keď je táto požiadavka aktuálna. Preto rozhodnutie, či byť roky v podnájme alebo sa tlačiť v byte s rodičmi, je vecou individuálnych možností každého jednotlivca. Výrazne závisí od jeho konkrétnej situácie, či má možnosť získať alebo už vlastní vhodný pozemok, aký má rozpočet, aký typ stavby preferuje a pod. Je tam veľa premenných, ktoré môžu výrazne ovplyvniť priority ľudí. Myslím si však, že ceny stavebných materiálom už lacnejšie nebudú, a preto to skôr závisí od konkrétnej situácie a možností mladej rodiny.

6. Aktuálne hrozí aj nedostatok dreva na najbližšie vykurovacie obdobie. Je lepšie si nakúpiť zásoby alebo nie?

Boris Tomčiak (Finlord): Predovšetkým hrozí, že Rusko zastaví dodávky zemného plynu do Európy, a to už pred zimnou vykurovaciou sezónou, čo znamená, že sa nedoplnia zásobníky. Aj keď sa zvyšuje import z iných oblastí, tak by to nestačilo vykryť výpadok ruského plynu. Pre domácnosti by síce mali byť zabezpečené dodávky plynu a skôr budú obmedzené dodávky pre priemysel, ale i tak si domácnosti môžu spraviť zásobu uhlia či palivového dreva už teraz. Ceny tuhých palív sú oproti cenám zemného plynu či elektrickej energie výrazne nižšie. Samozrejme, nevýhodou tuhých palív je väčšia pracnosť z hľadiska obsluhy kotla. V budúcom roku by sa dodávky plynu do Európy mali zvýšiť, i keby bol export z Ruska naďalej obmedzený.