Aký bude koniec školského roka a začiatok prázdnin? Slová meteorológa mnohých potešia: Na čo sa treba pripraviť?

Európu v posledných dňoch sužujú horúčavy, ktoré v niektorých krajinách vystúpili až na rekordné hodnoty. A Slovensko nie je výnimkou. Cez víkend a na začiatku týždňa tu boli tropické teploty, ktoré však následne vystriedali mimoriadne silné búrky. No už teraz je zrejmé, že teploty pôjdu opäť rapídne nahor a prekonajú aj doterajší najteplejší deň roku. Najhorúcejšie pritom má byť v posledný deň týždňa, a to až 32 stupňov Celzia v tieni. Naopak, piatok a sobotu má byť cez deň príjemných 27 stupňov a polooblačno. Ako to však vyzerá s dlhodobou predpoveďou na najbližšie týždne?

Archívne VIDEO Z Bratislavy smerovali na juhozápad silné búrky: Výrazná blesková aktivita!

Mnohých totiž zaujíma, aký bude koniec školského roka a začiatok letných prázdnin. Meteorológ Pavel Matejovič má pre školákov, ale aj ich rodičov samé dobré správy. "Súčasný charakter veľmi teplého počasia sa zachová aj v najbližších dňoch. Po prechodnom a málo výraznom oteplení budú maximálne teploty na juhu Slovenska prekračovať 30 °C a je dosť pravdepodobné, že v závere tohto mesiaca vystúpia aj nad 35 °C. Počas horúcich dní sa môžu vyskytnúť aj búrky, ktoré môžu byť sprevádzané prívalovými dažďami a inými nebezpečnými poveternostnými javmi. Veľmi teplé počasie by malo prevládať aj v prvej júlovej dekáde," uviedol pre Topky.sk.

Jeho slová potvrdzujú aj rôzne meteorologické aplikácie na predpoveď počasia. Podľa nich sa teploty v najbližšom období budú držať vysoko a neklesnú pod 26 stupňov Celzia. Okrem toho má byť zväčša slnečno. To však nevylučuje, že sa môžu objaviť aj silné búrky, ktoré sa budú tvoriť z horúčav.