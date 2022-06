Komplikácie železničnej dopravy na juhu Slovenska: Veľká oprava! Veľká rana pre cyklistov, čo na to cestujúci?

Galéria fotiek (2) Vlak Žilina

Zdroj: TASR

ŠURANY - Cestujúci z metropoly stredného Slovenska do Bratislavy a späť by sa v najbližších mesiacoch mali obrniť poriadnymi nervami. Dôvodom je vítaná rekonštrukcia železničnej trate, ktorá však so sebou prináša aj viaceré obmedzenia. Tie spôsobia aj to, že sa predĺži cesta o desiatky minút, cykloturisti však majú smolu. V náhradných autobusoch totiž pre bicykle nebude miesto.