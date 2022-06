Podmienky hypoték budú prísnejšie: Národná banka chce upraviť dôležitý parameter! Mnohí sa k nej dostanú oveľa ťažšie

Z Bruselu nedávno prišla kritika smerom na Slovensko. Kompetentným sa totiž nepáči miera zadlženosti obyvateľstva. V súčasnosti sa totiž držíme na prvých priečkach v rýchlosti úverovania a Brusel z toho dôvodu dvihol výstražný prst. Najmä v prípade štatistík ukazujúcich, koľko obyvateľov je zadlžených až do dôchodkového veku. „Veľa klientov si pri refinancovaní neuvedomuje, že dôchodok prináša šok v podobe poklesu príjmu,“ uviedol riaditeľ odboru finančnej stability Národnej banky Slovenska Marek Ličák. Informoval o tom portál hnonline.sk.

Poukázal pritom najmä na to, že kým pred pár rokmi bola hypotéka poskytnutá ľuďom od 40 do 45 rokov v každom siedmom prípade, minulý rok to bolo už v každom štvrtom. Národná banka Slovenska si preto povedala dosť a chce upraviť parameter, ktorý určuje, koľko peňazí klient dostane. Ide o limit zadlženosti, ktorý chce výrazne zmeniť. V súčasnosti sa vyrátava ako osemnásobok priemerného ročného príjmu, čiže ak človek s tisíceurovým príjmom žiadal o hypotéku, dostať mohol maximálne 96-tisíc eur. A to bez ohľadu na to, aký mal vek, prípadne, dokedy bude hypotéku splácať.

Po novom tak chce centrálna banka zaviesť, aby sa splatnosť po 64. roku života „trestala“. A to tak, že za každý rok navyše zníži tzv. index DTI o 0,25-násobok ročného príjmu. Práve DTI sleduje mieru zadlženia žiadateľa a to, o akú maximálnu čiastku môže žiadať. V praxi to znamená, že ak si 45-ročný Slovák požiada o hypotéku so splatnosťou 30 rokov, tak za vyše 10 rokov bude „potrestaný“ a celkovo si bude môcť zobrať pôžičku o 6,75-násobok ročného čistého príjmu nižšiu. „Je to preventívny krok a jeho vplyv na aktuálny trh bude minimálny. Pre nás je dôležité, že objem dlhu bude viac v súlade s príjmami ľudí, ktorí pôjdu na dôchodok,“ uviedol Ličák. Podľa jeho slov už dnes viaceré banky pristupujú k starším klientom inak a nepožičajú im toľko, ako mladým. Zmena by podľa Ličáka mohla platiť od októbra.