Sklamanie z verdiktu Najvyššieho súdu aj problémy maďarských volieb: Aj o tom bol rozhovor s Martinom Klusom

BRATISLAVA – Denné čísla nakazených nám pozvoľne klesajú, situácia sa zlepšuje a vyzerá to tak, že opäť zažije leto bez akýkoľvek obmedzení. Väčšina populácie je už zaočkovaná, ale koronavírus prekonala a tak majú v rukách povinný doklad o tom, že sú menej rizikový. Ako to však bude túto jeseň s pandémiou? Čaká nás opäť veľké zatváranie? Na to, aj ďalšie témy odpovedal Martin Klus v online rozhovore.

V stredu 6. apríla odpovedal štátny tajomník Martin Klus na všetky otázky, ktoré čitateľov zaujímali. Hlavnou témou bolo cestovanie, ale aj vojna na Ukrajine či jeho názor k podmienečnému odsúdeniu Mariana Kotlebu vo veci šekov v hodnote 1488 eur.

Podľa Martina Klusa v prvom rade poukázal na to, že od stredy sa zrušili všetky hraničné obmedzenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu. To znamená, že po novom nemusia neočkovaní prichádzajúci na Slovensko nastúpiť do povinnej karantény. Cestujúci sa rovnako už nemusia hlásiť do eHranice. Jeden z čitateľov totiž žije v Česku a rád by navštívil svoju rodinu žijúcu na Slovensku. „Počnúc stredou sa hraničné opatrenia zmenili natoľko, že už nič nebráni tomu, aby ste prišli Vašu rodinu pozrieť,“ vysvetlil Klus.

Avšak, čo sa týka jesene a prípadných ďalších obmedzení, je podľa jeho slov ešte veľmi skoro predpovedať, čo bude o pár mesiacov. „Aktuálne to vyzerá tak, že vírus silnie z hľadiska schopnosti sa rozširovať, ale slabne v schopnosti zabíjať. Ak to tak zostane, verím, že nás čaká lepšia jeseň, ako posledné dva roky,“ dodal vzápätí. Podľa jeho slov je cestovanie v súčasnosti bezpečnejšie, ako počas zimy. Avšak, upozornil, že pandemické opatrenia toho-ktorého štátu sa zvyknú líšiť a preto je potrebné sledovať stránku ministerstva zahraničných vecí, na ktorej dovolenkári nájdu všetky dôležité informácie týkajúce sa opatrení v cieľovej destinácii.

Galéria fotiek (3) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

Maďarské voľby aj odsúdenie Kotlebu

Klus sa však dotkol aj ďalších dôležitých tém posledných dní. V nedeľu 3. apríla sa v Maďarsku konali parlamentné voľby a tie opätovne vyhral Viktor Orbán. Jednu z čitateliek preto zaujímalo, či rezort diplomacie vníma náznaky konania Orbánovej vlády k vytvoreniu si tzv. piatej kolóny na južnom Slovensku. Ide o termín označujúci skupinu ľudí navonok vystupujúcu ako súčasť zriadenia alebo štátu, ale v skutočnosti jej aktivity zvyčajne smerujú k jeho oslabeniu alebo dokonca deštrukcii. „Máte pravdu, aj ja so znepokojením sledujem radikalizáciu niektorých menšinových médií pôsobiacich na Slovensku, ktorých financovanie má blízko k súčasnej maďarskej vláde. Napriek tomu verím, že riešením je dialóg a ďalšie budovanie priateľských vzťahov s našimi južným susedom aj po nedeľných voľbách,“ napísal Klus.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Okrem toho začiatkom minulého týždňa konalo pojednávanie na Najvyššom súde vo veci Mariana Kotlebu a šekov v hodnote 1488 eur. Kotleba bol právoplatne podmienečne odsúdený na 6 mesiacov s odkladom na rok a pol. Podľa Klusa je tento verdikt slabý a je z neho sklamaný. „Obávam sa, že len podmienečný trest môže motivovať ďalších radikálov v podobne hanebných aktivitách. Na druhej strane, fakt, že Marian Kotleba odchádza z parlamentu a od včera mu môžeme pokojne hovoriť neonacista, považujem za dobrú správu. Je otázkou, či včerajší výrok zároveň nedáva dôvod na úvahy o rozpustení ĽSNS a prípadne aj jej odnože Republiky,“ uzavrel Klus.