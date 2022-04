Štátny tajomník Martin Klus bol ONLINE: Verí, že nás čaká lepšia jeseň! Jasné slová k vojne na Ukrajine

Čítať ďalej

10:08 - otázka od: Robert Pavlovsky Dobrý den, jaké platí pravidla pro cestu z ČR na Slovensko. Mám na Slovensku půlku rodiny a dlouho jsem je neviděl a oni by chtěli vidět svoje pravnoučata nedávno narozené. Děkuji za odpověď. Mír Ukrajině! Dobrý deň, na úvod pozdravujem čitateľov Topky.sk. Ďakujem za otázku. Počnúc dnešným dňom sa hraničné opatrenia zmenili natoľko, že už nič nebráni tomu, aby ste prišli Vašu rodinu pozrieť. Všetky detaily, aj do budúcna nájdete na stránke ministerstva zahraničných vecí: https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/karantena-podmienky-navratu-do-sr

10:11 - otázka od: Marián Matejka Dobrý deň, neviem či je vo vašej kompetencii zasiahnuť do odstavovania všelijakých staníc typu "Infovojna" a podobne. Ak viete nejako pomôcť, prosím skúste nejako zatlačiť na zodpovedné osoby, ktoré o tom rozhodujú, aby konečne ľudia nemuseli počúvať tie svinstvá, ktoré sa tam objavujú. Najnovšie tvrdia, že ľudia neboli Rusmi vraždení a je to len výmysel. A podobné nezmysly. Nedivím sa, že niektorí ľudia tomu veria! Je to strašné. Počúva to napr. moja manželka ale aj môj dobrý kamarát a stále sa len vadíme. Veľmi pekne Vám ďakujem. Dobrý deň, táto kompetencia je aktuálne v rukách NBÚ. Pripravujeme systémové opatrenie, aby tento typ webov nemohol realizovať svoju hanebnú činnosť ani po 1.7. tohto roku, kedy predbežné opatrenie vyprší. Bohužiaľ, aj ja poznám podobné typy ľudí a u mnohých viac, ako čokoľvek iné platí, že jednoduchšie je ľudí oklamať, ako ich presvedčiť o tom, že boli oklamaní.

10:12 - otázka od: Jaroslav Dobrý deň .môžte mi povedať čo vás drží pri moci keď vám ako vlade 80 percent ľudí tejto krajiny nedôveruje.preco nepriznate že na vládnutie nemáte a nepriznate že ste ľudí sklamali, dajte občanom možnosť znovu rozdať karty.bol som vás volič. . Dobrý deň, pri moci nás drží mandát, ktorý sme získali od voličov v roku 2020. K tomu, ako sme ten mandát naplnili, sa všetci voliči budú môcť vyjadriť opäť v roku 2024.

10:14 - otázka od: Nika Chcela by som sa opýtať či bude problém s cestovaním niekedy v Jeseni? Či to už tak zostane ako je teraz Dobrý deň, ťažko dnes prepokladať, aký bude ďalší vývoj pandémie. Aktuálne to vyzerá tak, že vírus silnie z hľadiska schopnosti sa rozširovať, ale slabne v schopnosti zabíjať. Ak to tak zostane, verím, že nás čaká lepšia jeseň, ako posledné dva roky.

10:15 - otázka od: Jotef Dobrý deň, ako je to s cestovaním do Jordánska ? Mám na myli opatrenia proti Covid19 Dobrý deň, podmienky vstupu do všetkých krajín nájdete na stránke rezortu diplomacie v abecednom poradí. Nájdete tam aj Jordánsko: https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach

10:17 - otázka od: Petra Dobrý deň, ako by sme sa podľa vás malo zachovať Slovensko, prípadne okolité štáty k vojne na Ukrajine? Mali by sme sa podľa Vášho názoru odpojiť od ruského plynu a ropy? A aké následky bude mať vojna na Ukrajine na zahraničnú politiku? Dobrý deň, už dnes má táto vojna rozsiahle následky na zahraničnú politiku, čo je vidieť aj na piatich balíkoch sankcií, ktoré už boli prijaté a ktoré už ovplyvňujú aj našich občanov, ale aj tým, že vidíme viac ako 300-tisíc nešťastných ľudí utekajúcich cez Slovensko, alebo na Slovensko kvôli šialeným predstavám prezidenta Putina a jeho blízkych.

10:20 - otázka od: Andrej Čo hovoríte na včerajší verdikt Najvyššieho súdu v prípade Mariána Kotlebu a šekov v hodnote 1488 eur? Dobrý deň, ja osobne som sklamaný, pretože sa obávam, že len podmienečný trest môže motivovať ďalších radikálov v podobne hanebných aktivitách. Na druhej strane, fakt, že Marian Kotleba odchádza z parlamentu a od včera mu môžeme pokojne hovoriť neonacista, považujem za dobrú správu. Je otázkou, či včerajší výrok zároveň nedáva dôvod na úvahy o rozpustení ĽSNS a prípadne aj jej odnože Republiky.

10:23 - otázka od: Dominika Bude sa riešiť otázka ohľadom náporu ľudí, prichadzajúcich z Ukrajiny, ktorí zažiadali o dočasné občianstvo na území SR, na pediatrov/gynekológov/doktorov? Podľa informácií nápor ľudí nezvládajú, chcú im pomôcť, ale berú si služby navyše a nemajú dostatok času na svojich pacientov. Napr. ak príde Ukrajinec na cudzineckú políciu vo Vajnoroch, nechceli by ste mu s pečiatkou o občianstve prideliť, po konzultácií, aj iných doktorov v rámci BA kraja/okresu? Dobrý deň, samozrejme, najlepším riešením by bol mier na Ukrajine a umožnenie návratu týchto ľudí naspäť domov. Kým sa tak nestane, musíme hľadať, aj za pomoci európskych prostriedkov spôsoby, ako pomôcť nielen im, ale aj ľuďom, ktorí im pomáhajú. Vláda sa tomu venuje na každom svojom zasadnutí.

10:25 - otázka od: Darina Podmienky vstupu na Slovensko pre rakuskych občanov. Ďakujem Dobrý deň, počnúc dnešným dňom sú podmienky uvoľnené. Všetky dôležité informácie a prípadné zmeny do budúcna nájdete na stránke ministerstva zahraničných vecí: https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/karantena-podmienky-navratu-do-sr

10:27 - otázka od: Milan dobry den. Moja otazka je z inejoblasti ale ako clovek ktory je sucastou vladnucej klikybi ste snad mohol odpovedat...Do kedy bude cudzie spoločnosti podnikajuce na slovensku zdierat a vykoristovat slovakov?Co urobila Vaša vlada pre to aby tento prisutup cudzich spoločnosti bol eliminovany? Dobrý deň, ja si naopak myslím, že by tých zahraničných spoločností podnikajúcich na Slovensku malo byť čo najviac, pretože len to zvýši dopyt po pracovnej sile, zníži nezamestnanosť a tým zároveň zlepší mzdy aj pracovné podmienky. Naša vláda preto aktívne podporuje zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku.

10:28 - otázka od: Katol Kedy konečne začnete rozmýšľať? Dobrý deň, čitajúc niektoré otázky si kladiem tú istú otázku. Nechceli by ste sa radšej spýtať radšej niečo zmysluplné?

10:32 - otázka od: karol papp cestovanie letecky z UK na Slovensko je nutne mat negativny PCR test ? Dobrý deň, počnúc dnešným dňom to nie je nevyhnutné. Všetky dôležité informácie nájdete na stránke rezortu diplomacie. Tu je link na informácie k najnovšej vyhláške platnej od dnes: https://www.facebook.com/uvzsr.sk/posts/346772750813467

10:33 - otázka od: Beatrix Dobrý deň, chcela by som sa spytat, preco ukrajinske organy ziadaju od Ukrajincov apostille na slovenskych dokladoch, hoci stale platí medzinarodna zmluva v zneni Vyhl. 95/1983,podla ktorej sa nevyzaduje ziadne vyssie overenie listin medzi nami a Ukrajinou. Tato zmluva je nad Ustavou SR a je este nepochopitelnejsie, ze prehanaju vlastnych obcanov v case vojny a zbytocne zaťazuju i slovenské urady. Okrem toho matričné doklady obsahuju bezpecnostne prvky viacere6, takže skutocne apostille nie je potrebná. Ď. Dobrý deň, nemal som doposiaľ túto informáciu, o to viac ďakujem za tip, ktorý určite preveríme.

10:35 - otázka od: Pavol Gális Môžete sa porozprávať so Sulíkom a dohovoriť mu, aby svojími vyjadreniami nepodkopával jednotu EU. Tento nedeľný lapsus nebol jediný. Želám Vám všetko dobré Dobrý deň, samozrejme sme na túto tému viedli v strane intenzívnu diskusiu, pričom, áno, silným argumentom je práve dôležitosť sily a jednoty Európskej únie v súčasnej situácii. Verím, že podobné výroky sa už nebudú opakovať.

10:37 - otázka od: Martin Nemec Ako vojnovy stvac, nechces ist spolu s igorom, korcokom , nadom , hurkou a s celou vladou branit Us zaujmi na ukrajinu? Doma chybat nikomu nebudete.. Aj tak viem ze neodpovies bo si zbabelec Dobrý deň, ale odpoviem pán Nemec. A skúsim protiotázku: Vy by ste si nechceli vyskúšať pár týždňový pobyt v Novosibírsku, možno by Vás podobné úvahy prešli.

10:38 - otázka od: Jan Preco ste taky arogantný Dobrý deň, celkom by ma zaujímalo, z čoho vychádza Váš dojem o mojej arogantnosti. A tiež by ma celkom zaujímalo, ako by ste reagovali vy na mojom mieste, keď vám všelijaké pochybné profily nadávajú, vyhrážajú sa vám a posielajú vás preč z vašej domoviny?

10:39 - otázka od: Maroš Kluskokota Nie je ti hanva ty Sorošova onuca? Dobrý deň milý Maroš, vidím, že po rodičoch ste nezdedili ktovieaké priezvisko. A evidentne Vám ani neodovzdali adekvátnu výchovu. Škoda.

10:41 - otázka od: Rišo Maťo si zapredaný americký pudlík! Dobrý deň milý Rišo, dodatočne gratulujem k meninám a dumem, že ak som ja americkým pudlíkom, čo mi pripomína výrazy jedného politika, ktorého meno sa nevyslovuje, tak potom akým pudlíkom sú tí, ktorí to píšu...

10:43 - otázka od: Peter Chmurovic Kto ponesie zodpovednosť za následky experimentu s názvom plošné testovanie na covid? Dobrý deň, chcelo by to upresniť Vašu otázku, či máte na mysli minuté verejné financie, zdravie zúčastnených občanov, alebo relevantnosť výsledku?

10:45 - otázka od: bender ja by som sa nesmelo opýtal pána Klusa ... Že koľko vakcín Pfizer máte v sebe ,keď tak nenavidíte Putina , lebo výskumy amerických vedcov tvrdia že nezaočkovaní jedinci sú proPutinovsky orientovaní. Dobrý deň, keď už sa teda pýtate, tak som trikrát zaočkovaný, aj prekonaný a čo sa týka prezidenta Ruskej federácie, rozmýšľam, či po tom, čo urobil 24. februára, a čo sme mali možnosť vidieť nedávno v Buči, sa môže ešte nájsť niekto súdny, kto by ho podporoval?

11:00 - otázka od: Pavol Dobrý deň, nemyslíte že keď Vám dal mandát vo voľbách ľud tak by mal aj právo keď je nespokojný s Vašou prácou aj Vás odvolať?A nie sa vyhovárať že máte mandát do roku 2024 a nedovoliť ani referendum o zmene. Dobrý deň, ja sa nebránim diskusii o referende, dokonca aj s možnosťou odvolať volených zástupcov, avšak najprv by sa mali občania na Slovensku naučiť "nevoliť nohami". Inak povedané, kým budeme mať na Slovensku 50% kvórum na platnosť referenda, nemyslím si, že akékoľvek ďalšie bude platné a v takom prípade sú to len zbytočne vyhodené verejné prostriedky. Mali by sme sa, podobne ako vo vyspelých demokraciách, najprv naučiť využiť referendovu demokraciu na miestnej a regionálnej úrovni,kde ľudia referendovým problémom rozumejú ďaleko dôkladnejšie. Tam si viem predstaviť, že by sme kvórum vedeli zrušiť, alebo aspoň znížiť.

11:02 - otázka od: bender Myslim pan Klus že sledovať len informacie o konflikte UA/RF zo zdrojov oficialnych UA institucii je jednofarebé zobrazenie vidiny pravdy. Sú analytické kanaly krajín RF,UA,USA,CA,SRB ktoré neprebereaju narativ UA informačných zdrojov ale všetko pečlivo overujú a zverejňujú po faktcheckingu. Prečo toto nerobia naše Inštitúcie TASR a ineé??? Ďakujem. Dobrý deň, vzhľadom na fakt, že máme o. i. niekoľko desiatok zastupiteľských úradov by som Vás chcel ubezpečiť, že mozaika informácií, ktoré máme k dispozícii my, je mimoriadne široká. Až na základe nej realizujeme našu európsku a zahraničnú politiku, pričom samozrejme aktívne spolupracujeme aj so slovenskými agentúrami a médiami.

11:06 - otázka od: Maria Dobrý deň. Rada by som sa pýtala, či je bezpečné cestovať na dovolenky aj z hľadiska pandemickej a aj z hľadiska bezpečnostnej situacie. 2.) Vnímate nejaké náznaky konania Orbanovej vlády a vytvárania si tzv. piatej kolónie na južnom Slovensku? Pekný deň. Dobrý deň, vzhľadom na vývoj pandémie sa javí byť cestovanie aktuálne bezpečnejšie, ako to bolo počas zimy. Stále ale odporúčame sledovať stránku rezortu diplomacie a cestovné odporúčania pre konkrétne destinácie, nakoľko pandemická situácia a opatrenia v jednotlivých krajinách sú naďalej veľmi rozdielne. Čo sa týka vašej druhej otázky, máte pravdu, aj ja so znepokojením sledujem radikalizáciu niektorých menšinových médií pôsobiacich na Slovensku, ktorých financovanie má blízko k súčasnej maďarskej vláde. Napriek tomu verím, že riešením je dialóg a ďalšie budovanie priateľských vzťahov s našimi južným susedom aj po nedeľných voľbách. Keďže ide o poslednú otázku, chcel by som sa s čitateľmi rozlúčiť a poďakovať sa za ich otázky.