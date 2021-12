POZOR Na hraniciach sa menia pravidlá: Dve dávky očkovania už na vstup do Rakúska stačiť nebudú!

Variant omikron vo veľkom straší v celej Európe a mnohé krajiny sa preto rozhodli pre nepopulárne rozhodnutia. Holandsko zavádza lockdown, v Londýne vyhlásili stav núdze a nové opatrenia zavádza aj náš západný sused - Rakúsko. A to už od dnešnej polnoci!

Krátko pred Vianocami sa totiž rozhodlo sprísniť podmienky vstupu do krajiny. Od pondelka sa tak do Rakúska dostanú len tí, ktorí už koronavírus prekonali, alebo sa dali proti nemu očkovať. Má to však veľké ale - spolu s covid pasom totiž so sebou musia mať alebo negatívny výsledok PCR testu, alebo potvrdenie o tom, že už sa dali očkovať treťou, tzv. booster dávkou.

"Vláda vo Viedni sa takto rozhodla, aby čo najviac obmedzila očakávané masívne šírenie nového variantu koronavírusu „omikron“," informoval štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus (SaS). Ako vysvetlil, tí, ktorí tieto podmienky nesplnia, musia automaticky ísť do 10-dňovej karantény. Po piatich dňoch môže daný človek ísť na PCR test a po obdržaní negatívneho výsledku karanténu ukončiť.

"Inými slovami – aj osoby zaočkované 2 dávkami (alebo prekonaní) sa karanténe vyhnú LEN AK pri vstupe okrem potvrdenia o zaočkovaní ukážu aj negatívny PCR test (72 hodín od odobratia vzorky) ALEBO predložia doklad o absolvovaní tretej, posilňujúcej dávky vakcíny (tzv. booster). Výnimku majú tehotné ženy a osoby, ktoré sa nemôžu zaočkovať zo zdravotných dôvodov. Osobitné pravidlá platia aj pre deti," upozornil Klus. Osobitné pravidlá platia aj pre pendlerov, ktorí sa naďalej môžu preukazovať v režime 3G (na Slovensku OTP) - musia tak mať so sebou buď potvrdenie o očkovaní, prekonaní, alebo negatívny výsledok testu.

Rovnako bez zmeny ostávajú aj podmienky pre tranzit, napríklad v prípade presunu z alebo na letisko Schwechat. "Čo sa v čase hromadných príchodov občanov na vianočné sviatky dalo očakávať. Pre tranzitnú cestu BEZ ZASTAVENIA (okrem tankovania či toalety) sa nevyžaduje v podstate žiadne potvrdenie. Treba sa však pripraviť na to, že policajtom možno budete musieť preukázať svoj konečný cieľ alebo inak vierohodne preukázať (napr. letenkou svojich príbuzných či svojou, prípadne cestovným lístkom), že len tranzitujete a hneď opúšťate krajinu," uzavrel Klus.