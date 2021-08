Šéf polície stráca podporu: Na čo si máme zvykať? Kovaříka bude zrejme riešiť koaličná rada aj výbor

BRATISLAVA - Zdá sa, že z minulotýždňových protestov pred parlamentom a prezidentským palácom vyšiel najhoršie policajný prezident Peter Kovařík. Od viacerých koaličných lídrov si vyslúžil kritiku a zrejme sa postaví aj pred brannobezpečnostný výbor, kde by mal zásah vysvetľovať. Za fatálne zlyhanie to označil šéf koaličného hnutia Sme rodina Boris Kollár, ktorý mal výhrady už skôr. Policajný prezident tak stráca podporu koalície.

Pochybnosti o Petrovi Kovaříkovi ako o šéfovi polície mali niektorí koaliční predstavitelia už skôr. Kovařík bol v predchádzajúcej vláde nominantnom Smeru. Pochybnosti sa znásobili potom, zastavil akciu, na ktorej chcela policajná inšpekcia zadržať kajúcnikov, no najmä po jeho postupe pri protestoch odporcov očkovania. Viacerým koaličným poslancom sa totiž nepáči, že polícia sa protestom dlho len prizerala. O zotrvaní Kovaříka vo funkcii by mala rokovať aj koaličná rada a šéf polície by mal zasadnúť aj pred brannobezpečnostný výbor.

Kovařík je presvedčený, že protesty boli zvládnuté

Kovařík postup polície hájil. Napriek veľkej kritike polície je totiž presvedčený, že protesty boli zvládnuté. Stotožňuje sa tiež so svojimi podriadenými pri hodnotení priebehu a stratégie zásahu. "Názor ostatných vnímam tiež, majú na neho právo, ale ovplyvniť sa ním nenechám," odkázal policajný šéf v súvislosti so spŕškou kritiky, ktorá sa na adresu polície i jeho samotného zniesla.

"Kritika zo strany politikov, verejnosti a pseudoodborníkov nemení nič na fakte, že nedošlo k ujme na živote, zdraví a majetku," zdôraznil Kovařík. Pripomenul, že polícia je na mieste zhromaždení, ktorých možnosť je garantovaná ústavou, práve preto, aby zabránila protiprávnemu konaniu. "V žiadnom prípade jej postup nesmie byť iniciátorom eskalácie, ktorá môže vyústiť do násilností,“ upozornil.

Dve fatálne zlyhanie

O fatálnom zlyhaní polície a policajného prezidenta hovoril Boris Kollár v piatok 23. júla, kedy sa ešte pred začiatkom mimoriadnej schôdze pred parlamentom zhromaždil dav nespokojných ľudí, zablokoval vchod do budovy a zranil policajtku. Policajti dav odtlačili až po niekoľkých hodinách. Ak by podľa neho zabezpečili zátarasy a protest by sa odohrával aspoň 50 metrov od parlamentu, k takejto kritickej situácii by nemuselo dôjsť.

"Tí ľudia, samozrejme, že bojujú proti niečomu. To neznamená, že ich budeme obuškovať alebo striekať vodnými delami, či budeme na nich púšťať slzotvorný plyn. Keby to policajti zvládli a boli vonku zátarasy, tak sa nič takéto nestane," uviedol. Protesty podľa jeho slov boli doteraz vždy kultivované, pred parlamentom sa to však vymklo z rúk.

Nezamestnal by som ho ani v bufete

Šéfa polície sa preto bude pýtať, prečo k tomu došlo. "Je to nemysliteľné, aby to došlo do takéhoto štádia," uviedol s tým, že bude Kovaříka "brať na zodpovednosť za všetko, čo sa tu udialo". Kollár skritizoval aj postup polície počas protestov pred prezidentským palácom. Podľa neho je v poriadku, keď ľudia protestujú, no nie je v poriadku, keď blokujú cestu.

"Nesmie sa stať, aby sa títo ľudia rozhodli blokovať autobusy či sanitky. To je proste neprípustné. To je nelegálne," uviedol. Podľa neho ide o druhé fatálne zlyhanie. Toto má na starosti policajný prezident a už zlyhal fatálne druhýkrát. Aby som počul zo strany polície, že nezakročili, lebo nevedia, kto sú turisti?" pýta sa. "Je to taký amaterizmus, že ja by som takého človeka vo vlastnej firme ani v bufete nezamestnal," poriadne vysmial Kovaříka na záver Kollár.

Šeliga požiadal o predvolanie Kovaříka na zasadnutie výboru

Poslanec parlmentu Juraj Šeliga požiadal predsedu brannobezpečnostného výboru Juraja Krúpu (OĽaNO) o predvolanie Kovaříka na najbližšie zasadnutie výboru. Chce, aby na ňom Kovařík vysvetlil celý zásah polície počas protestov v Bratislave a svoje slová o tom, že na také demonštrácie si majú ľudia zvykať. Uviedol to na sociálnej sieti.

"NR SR v zmysle zákona o Policajnom zbore kontroluje činnosť Policajného zboru, preto očakávam, že policajný prezident poskytne zrozumiteľné a jasné vysvetlenie. Argument, že polícia nevedela, kto sú turisti a kto nie, sme už počuli," povedal Šeliga. Podotkol, že na to, čo sa dialo v Bratislave minulý týždeň, si občania rešpektujúci zákony nechcú zvykať.

Na čo si máme zvykať, pán Kovařík?

"Policajný prezident pán Kovařík v súvislosti s 8-hodinovou blokádou jedného z hlavných dopravných uzlov Bratislavy vyhlásil, že občania si majú zvykať na to, že demonštranti ich majú právo obmedzovať na bežnom spôsobe živote. Preto sa pána policajného prezidenta Kovaříka, ktorý zásah polície považuje za zvládnutý, pýtam na čo si máme ako občania zvykať?" pýta sa Šeliga.

Všetci občania majú právo protestovať, ale aj pri nich platí zákon, zdôraznil. "Ak si niekto ohlási protest napríklad na podporu tvrdenia, že Zem je plochá a dodrží zákon, prosím, je to jeho právo a takýto protest budeme všetci rešpektovať, aj keď vieme, že Zem plochá nie je," poznamenal s tým, že rešpektovanie ústavného práva zhromažďovať sa nie je podmienené témou protestu, ale to, či bol alebo nebol dodržaný zákon a ochrana verejného poriadku.

Šeliga pripomenul, že ústavné právo zhromažďovať sa nie je bez limitov. Ústava SR hovorí, že je potrebné dbať na zachovanie verejného poriadku, zdravia a mravnosti. "Blokáda cestného uzla, snaha zamedziť prejazd sanitky, vulgarizmy a verbálne útoky, nerešpektovanie pokynov polície a mesta... to všetko sú zákonné dôvody na rozpustenie zhromaždenia," tvrdí poslanec.

Pri slobode prejavu treba rešpektovať zákon

Sloboda prejavu je dôležitá, ale treba pri nej rešpektovať zákon. Uviedla to ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) v reakcii na štvrtkový (29. 7.) a piatkový protest v Bratislave. Je tu podľa nej priestor, kde môžu ľudia vyjadriť slobodu prejavu bez toho, aby neprimerane zasahovali do slobody iných, alebo ich ohrozovali na bezpečnosti.

Vicepremiérka a líderka strany Za ľudí Veronika Remišová odsúdila protesty končiace sa útokmi na políciu, novinárov, vulgárnym správaním sa a ničením verejného majetku. Poznamenala, že v demokratickej a slušnej spoločnosti sa dá protestovať ohľaduplne, bez obmedzovania spoluobčanov a narúšania verejného poriadku.

"Nemyslím si, že blokovanie dopravy v rámci neohlásenej demonštrácie je druh protestu, ktorým sa kultivovane presadia nejaké požiadavky. Bezpečnostné zložky majú povinnosť chrániť životy, zdravie a majetok, preto v prípade narušenia verejného poriadku majú plné právo zasiahnuť," skonštatovala Remišová. Zároveň apelovala na politikov, aby nepodnecovali vášne a neživili konšpirácie a dezinformácie.

Kovaříka preveruje aj prokuratúra

Kovaříka preveruje aj bratislavská krajská prokuratúra za to, že vydal pokyn, aby inšpekcia prerušila svoju akciu, na ktorej plánovala zadržať troch svedkov v kauzách Očistec a Judáš. Kovařík zatiaľ obvinený nie je. "Ak budem predvolaný, k veci sa vyjadrím orgánom činným v trestnom konaní. Na otázky v akejkoľvek súvislosti s týmto konaním je preto predčasné v súčasnosti odpovedať," povedal pre SME Kovařík.

Ministerstvo vnútra v stanovisku k akcii uviedol, že policajný prezident nezastavil činnosť tímu vyšetrovateľky, ale len činnosť zásahovej jednotky, ako jednej z častí tímu. "Vedúca tímu mala na vykonávanie zadržiavacích úkonov vyčlenené adekvátne sily a prostriedky Úradu inšpekčnej služby. Ich činnosť nebola rozhodnutím prezidenta žiadnym spôsobom ovplyvnená," uviedol rezort.

Divoké protesty

Prvý protest sa uskutočnil v piatok 23. júla a pokračoval aj cez víkend. Odporocovia očkovania prišli protestvoať pred parlament a dostali sa až pred dvere budovy. Zablokovali tak vstup novinárom i poslancom. Niektorí z novinárov sa s nimi dostali do potýčky, dvere obhádzali vajíčkami. Niekoľko stoviek odporcov odtlačili až o niekoľko hodín.

Polícia použila slzotvorný plyn, pri protestoch bola zranená aj policajtka. Po pár hodinách policajti dav odtlačili pod schody. Opoziční politici protesty podporili. Na piatkových protestoch prišli medzi ľudí poslanci Smeru aj kotlebovcov. Protestovalo sa aj cez víkend, teda počas celého trvania mimoriadnej schôdze, na ktorej očkovací zákon nakoniec schválili.

Ďalšie protesty sa uskutočnili štvrtok 29. júla, tentokrát pred prezidentským palácom a neboli oficiálne ohlásené. Odporcovia očkovania sa zhromaždili v okolí fontány a neskôr sa preusnuli na cestu, kde zablokovali premávku na jednom z najfrekventovanejších dopravných uzlov na Hodžovom námestí, čo spôsobilo v meste kolóny a niektoré z trás MHD museli upraviť. Polícia zasiahla až po niekoľkých hodinách. Odporcovia hádzali vecami po novinároch, oblievali autá, ktoré sa cez nich chceli dostať, dokonca pľuli po ľuďoch v autách.

Na protestoch bolo podľa polície 1000 až 1500 ľudí. Protesty pokračovali aj v piatok a v sobotu, no na mieste už bolo len pár ľudí, ktorí však cestu neblokovali. Vinu za extrémne prejavy ľudí pre prezidentským palácom hádže na vládu aj Denisa Saková, podpredsedníčka strany Hlas-SD, ktorej šéfuje Peter Pellegrini. "Extrémne správanie je hanebnou vizitkou vládnych politikov, ktorí zlyhávajú pri riadení štátu a vinníkov hľadajú vo vlastných občanoch. Nie v sebe," uviedla na sociálnej sieti s tým, že protesty prebiehajú po celom svete, sú oprávnené a sú výsledkom frustrácie ľudí.

