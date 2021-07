Hrôzostrašné slová známeho infektológa: Hrozí kolaps nemocníc, umierať budú aj očkovaní

BRATISLAVA – Leto je v plnom prúde a a ľudia sa opäť môžu „nadýchnuť“ čerstvého vzduchu. Tí, čo už majú očkovanie za sebou, cestujú do zahraničia a tešia sa, že ich rozhodnutie padne na úrodnú pôdu. Stále je však medzi nami obrovský počet tých, ktorí sa nechcú, alebo ešte nedali zaočkovať. Infektológ Peter Sabaka však bije na poplach. Podľa neho sa totiž ženieme do obrovského problému.

Denné štatistiky nám klesajú, testy odhalia čoraz menej nakazených a krivka úmrtí na koronavírus sa tiež zlomila. To sú všetko dobré správy, ktoré prinútili kompetentných, aby uvoľnili dlhotrvajúci lockdown. Ľudia sa tak opäť nadýchli a väčšina vecí sa prakticky vrátila do normálu. Problém je však v zaočkovanosti Slovenska. V súčasnosti je plne vakcinovaných 28 percent obyvateľov, najviac v okolí hlavného mesta. V čakárni na očkovanie prvou dávkou je niečo málo cez 50-tisíc ľudí. Podľa viacerých odborníkov je očkovanie jediná cesta, ako sa vymaniť spod pazúrov zúriacej koronakrízy. Na to je však potrebná kolektívna imunita, pri ktorej by muselo byť plne zaočkovaných aspoň 80 percent obyvateľstva. A k tomu nás čaká ešte veľmi dlhá cesta.



Kompetentní sa preto rozhodli ľudí motivovať rôznymi benefitmi – plne zaočkovaní môžu slobodne cestovať bez nutnosti karantény. Tí, čo majú len prvú dávku, majú istú výnimku do začiatku augusta. Okrem toho minister financií Igor Matovič navrhol o tzv. očkovaciu lotériu, kde po vzore viacerých európskych krajín chce Slovákov motivovať na očkovanie prostredníctvom lákavých výhier. Tú mu v piatok dopoludnia schválil parlament.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Tvrdé slová Sabaku

Ani to však podľa vyjadrení viacerých odborníkov nebude dostatočné. Infektológ bratislavskej nemocnice Kramáre totiž veľmi kriticky reagoval na nízku zaočkovanosť Slovenska a predpovedá, čo to bude pre krajinu znamenať. „V lete a na jeseň 2020 sme Vám vraveli, že koronavírus je rovnako nebezpečný a smrtiaci ako bol cez zimu. Mnohí nám neverili. Mnohí si prihrievali polievočku a získavali popularitu zľahčovaním, predávaním teórie, že koronavírus zmutoval a už nezabíja. Ako to už býva, pravda vyšla na povrch. Akurát za cenu obrovských strát na životoch,“ upozorňuje Sabaka na sociálnej sieti. Ako dodal, odborníci v súčasnosti hovoria, že očkovanie je jediná cesta, ako vyhrať nad koronavírusom. A tu narážame na problém.

Ak nebude do septembra zaočkovaných dostatočný počet ľudí, nastane tretia vlna, ktorá nás podľa Sabaku zmetie. „A nebudú zbytočne umierať len tí, čo sa nedali očkovať na koronavírus, ale ak skolabujú nemocnice, budú zbytočne zomierať aj očkovaní a neočkovaní na iné diagnózy. Koronavírus nám zasa prinesie obrovské utrpenie. Nie také veľké, ako cez druhú vlnu, teraz bude ale oveľa zbytočnejšie. Pretože sa mu dá predísť očkovaním,“ konštatoval Sabaka s tým, že sa obáva, že im už mnohí ľudia nebudú druhýkrát veriť. Pomenoval aj dôvod, prečo. „A to aj pričinením tých, čo ich klamali pred rokom, a hoci ich klamstvá vyšli na povrch, bez akejkoľvek sebareflexie klamú ďalej,“ uzavrel.

Vládny boj pre očkovanie

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský vo štvrtok popoludní ubezpečil všetkých, že očkovanie na Slovensku nebude povinné a ani nad touto alternatívou nerozmýšľajú. Poprel tak slová hnutia Sme rodina, ktoré vyjadrilo jasné nie voči povinnému očkovaniu na Slovensku. „Chcel by som reagovať na dezinformáciu, ktorá vznikla, neviem z akého dôvodu. Je o tom, že ideme zavádzať nejaké plošné alebo povinné očkovanie. Chcel by som všetkých ubezpečiť, že to tak nie je a ani nebude,“ povedal Lengvarský.

Dôvodom bol vládny návrh zákona o ochrane verejného zdravia. Vláda totiž navrhuje, aby vstup na hromadné podujatia, do prevádzok či podnikov mohol byť podmienený tým, či je daný človek očkovaný alebo nie. Predseda Sme rodina a parlamentu Boris Kollár v piatok dopoludnia povedal, že vládny návrh zákona jeho poslanci zablokovali. Podľa predsedu klubu OĽaNO Michala Šipoša Kollár podľahol tlaku antivaxerov. „V lete je potrebné sa pripraviť na tretiu vlnu,“ konštatoval.