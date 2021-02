KORONAVÍRUS Ďalšie školy otvorené: V piatok sa obnovilo prezenčné vyučovanie na 2640 školách

Počet žiakov učiacich sa prezenčne dosiahol v piatok hodnotu 195.190. Do materských škôl sa vrátilo 53.190 detí, do základných škôl 116.663 žiakov a do stredných škôl 24.632 žiakov. Celkovo sa obnovilo vyučovanie v 10.856 triedach, pričom v materských školách to bolo v 2872 triedach, na základných školách v 6953 a na stredných školách v 1031 triedach.

Na východnom Slovensku v Prešovskom a Košickom kraji sú počas aktuálneho týždňa jarné prázdniny. Od pondelka 1. marca sa začínajú na západnom Slovensku v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Žiaci môžu počas jarných prázdnin navštevovať dobrovoľné jarné školy.