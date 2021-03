Bremeno domácich prác stále ostáva na pleciach žien: Teraz je tu JEDINEČNÁ príležitosť na zmenu

Ilustračné foto

BRATISLAVA – Nemusíme sa ohliadať ďaleko do minulosti, aby sme zistili, že vtedajšie ženy to mali oveľa ťažšie než ich vrstovníčky v súčasnosti, čo sa týka starostlivosti o domácnosť. Stereotyp, že ženy pracujú doma a muži "vonku", sa síce už do veľkej miery podarilo prekonať, no bremeno domácich povinností vo väčšine domácností ešte stále ostáva na pleciach nežnejšiemu pohlaviu. Aj ženy však potrebujú oddych od upratovania, obzvlášť v období ich výnimočného sviatku.