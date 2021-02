BRATISLAVA - Požičať si peniaze na kúpu nehnuteľnosti nie je až také ťažké, akoby sa zdalo. Existujú však určité faktory, s ktorými by si mal počítať. Ešte predtým, než sa rozbehneš do banky, mal by si si dobre premyslieť nielen to, po akej nehnuteľnosti ti piští srdce, ale aj to, či si môžeš dovoliť bývanie, ktoré si si vysníval.