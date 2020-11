Živnostníci na Slovensku: Špeciálny účet im pomôže s výdavkami aj pôžičkou

BRATISLAVA - Veľkým a stredným firmám spravujú financie celé oddelenia, banky majú pre ne špecializované služby. Z tohto pohľadu sa živnostníci môžu cítiť ukrátení. Financie si riešia spravidla sami, prípadne s externou účtovníčkou, a tradičné podnikateľské ani osobné účty nie sú presne šité na ich potreby. Našťastie, v ponuke je aj bankový účet pre živnostníkov. Pozreli sme sa na to, či sa ho oplatí využiť a čo ponúka.

Tento rok nie je pre podnikateľov ľahký a komplikovanú situáciu majú aj živnostníci. Svedčí o tom aj fakt, že ich celkový počet počas prvej vlny pandémie koronavírusu na Slovensku klesol. V ťažkých časoch treba pracovať s výdavkami a nastaviť si bankové produkty tak, aby ste nič nepreplácali, a zároveň, aby ste mali v prípade potreby čo najlepší prístup k prípadnému úveru.

Osobný účet používajte na naozaj súkromné účely

Značná časť živnostníkov ešte stále nemá špeciálny „pracovný“ účet a na všetko využíva svoj klasický osobný. „Ak živnostník na svoju podnikateľskú činnosť používa osobný účet a prípadne v ňom kombinuje príjmy a výdavky osobného aj firemného charakteru, zákon tým neporušuje. To však neznamená, že je to dobrý nápad,“ hovorí produktový manažér Tatra banky Igor Dubina. Miešanie osobných a podnikateľských peňazí na jednom účte totiž môže viesť k rozličným komplikáciám.

Okrem toho, že stratíte prehľad, zaplatíte viac za účtovníctvo, pretože budete musieť evidovať každý pohyb na účte. Aj samotné účtovanie to navyše komplikuje, keďže si ako daňovníci môžete pomýliť súkromné a firemné príjmy a výdavky. Veď uznajte sami, rok je dlhý, a keby ste si mali teraz prejsť položku po položke za mesiac február, rozpamätali by ste sa bez problémov na každú z nich?

Aj živnostníci môžu mať účet zadarmo

Zrejme najlepší spôsob, ako problém s oddelením súkromných a podnikateľských peňazí vyriešiť, je Živnostenský účet. Ten poslúži práve živnostníkom a ľuďom v slobodnom povolaní od plynára cez marketéra až po hudobníka. „V Tatra banke sme si spravili prieskum, rozprávali sa s rôznymi živnostníkmi, aby sme pochopili ich potreby, pýtali sme sa, ako by sme im pri podnikaní mohli pomôcť,“ vysvetľuje Igor Dubina.

Výsledkom je účet, ktorý podáva pomocnú ruku nielen pri rozbiehaní podnikania, pretože ho živnostník môže mať neustále zadarmo aj po prvom roku, keď je automaticky bez poplatku. Pri bezhotovostných kreditoch na účte v hodnote minimálne 500 eur môže byť bezplatný aj po tomto období. Ponúka takisto debetnú kartu, internetbanking, mobilnú aplikáciu či platby mobilom. Všetko pre pohodlné narábanie s podnikateľskými financiami.

Získajte prehľad a možnosť dostupnejšieho úveru

Otvorenie Živnostenského účtu má aj viacero ďalších výhod. Zrejme vďaka nemu budete mať jednoduchšie, a teda aj lacnejšie účtovníctvo a prípadné poplatky za účet môžete navyše v plnej miere zohľadniť v nákladoch. Určite získate aj viac súkromia – pri kombinovaní osobného a firemného účtu totiž mnoho živnostníkov necháva účtovníka nazrieť do svojich súkromných výdavkov.

Ak by ste v budúcnosti chceli rozširovať podnikanie či kúpiť novú techniku a vybavenie, pôjde vám to jednoduchšie. „Banka živnostníkovi na základe obratov na Živnostenskom účte dokáže aj ľahšie poskytnúť financovanie. Napríklad formou rýchleho predschváleného úveru až do výšky 70-tisíc,“ dodáva Igor Dubina z Tatra banky.

