Nezamestnanosť na Slovensku klesla: VIDEO Trh práce sa rozhýbal! Krajniak zvažuje SOS dotáciu

BRATISLAVA - Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v septembri tohto roka dosiahla 7,43 %. Medzimesačne klesla o 0,17 percentuálneho bodu (p. b.), medziročne vzrástla o 2,39 p. b. Vyplýva to z najnovších údajov zverejnených Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, o ktorých v pondelok informoval minister práce Milan Krajniak.

"Už druhý mesiac celková miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku klesá. Trend je veľmi jasný, od marca, keď sa začala koronakríza, bol najhorším mesiacom apríl. Vtedy pribudlo do evidencie nezamestnaných 33 613 ľudí, odvtedy neustále krivka klesá a zvrátila sa počas leta. V septembri máme o 5124 nezamestnaných menej," skonštatoval Krajniak.

Trh práce začína prijímať nových ľudí

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie v septembri tohto roka dosiahol 203 649 osôb. Medzimesačne ide o pokles o 4 713 osôb, medziročne vzrástla o 2,07 p. b. Úrady práce evidovali celkovo 224 393 ľudí bez práce, čo je o 5 124 osôb menej ako v auguste. Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie dosiahla v deviatom mesiaci tohto roka 8,18 % z augustových 8,37 %. Medzimesačne klesla o 0,19 p. b.

Počet uchádzačov o zamestnanie pripravených ihneď nastúpiť do práce dosiahol 203 649 osôb, čo je v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom pokles o 4 713 osôb. "Trh práce aj vďaka opatreniam, ktoré sme prijali, začína prijímať nových ľudí. Veľká časť z tých, ktorí počas najprudšieho uzatvorenia ekonomiky v apríli a máji prišli o prácu, si postupne začínajú nachádzať prácu," vyhlásil Krajniak.

Slováci nesmú byť vytláčaní z trhu práce

Zároveň uviedol, že zámerom je, aby prácu nachádzali najmä slovenskí občania a aby neboli vytláčaní z trhu práce cudzincami. "Chápem, že každý, najmä z krajín Európskej únie, si chce nájsť, čo najlepšie platenú prácu aj na Slovensku, ale každý chápe, že prioritou je vytvárať pracovné miesta pre slovenských občanov, a to sa nám darí," dodal Krajniak.

Z hľadiska krajov klesla nezamestnanosť v septembri vo všetkých. "Z hľadiska okresov bol z pohľadu zníženia miery nezamestnanosti najúspešnejší okres Zlaté Moravce, kde klesla až o jedno percento. Potom sú to okresy ako Topoľčany, Šaľa, Poltár, Rimavská Sobota," doplnil generálny riaditeľ ústredia práce Marián Valentovič s tým, že priemerne je nezamestnanosť najnižšia v Bratislavskom kraji.

Prácu si našlo takmer 22-tisíc ľudí

Celkovo bolo v septembri 2020 z evidencie vyradených 28 652 uchádzačov o zamestnanie, 21 988 z nich si našlo prácu, pre nespoluprácu odišlo 649 ľudí, ďalších 6 015 osôb bolo vyradených z ostatných dôvodov. Ku koncu septembra úrady práce evidovali 76 673 voľných pracovných miest, čo je medzimesačný nárast o 4 542 miest.

Najviac voľných pozícií bolo v Bratislavskom kraji, a to 21 095, najmenej v Košickom kraji, a to 4 086. V septembri sa do evidencie úradov práce prihlásilo aj 6263 absolventov stredných škôl. Najviac sa ich evidovalo na úradoch v Košiciach, Prešove, Žiline, Bardejove a v Poprade.

Tisíce voľných pracovných miest

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie bola v septembri na úrovni 8,18 %. Medzimesačne poklesla o 0,19 p. b., medziročne vzrástla o 2,07 p. b.. Úrady práce evidovali celkovo 224 393 ľudí bez práce, čo je o 5 124 osôb menej ako v auguste. "Som veľmi rád, že sme prvú pomoc v prvej vlne nastavili tak, že za august a za september nám klesla nezamestnanosť. Za september ani v čase najväčšej ekonomickej konjunktúry, ktorá tu bola minulý rok, nezamestnanosť neklesla. Opatrenia, ktoré sme pripravili po prvej vlne, jednoducho zabrali a preto v nich pokračujeme aj počas aktuálnej druhej vlny. Dokonca pomoc zvyšujeme, aby sme pomohli ochrániť čo najviac pracovných miest a udržať podnikanie SZČO," hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Aj tento mesiac evidujeme nárast voľných pracovných miest. Ku koncu septembra úrady práce evidovali 76 673 voľných pracovných miest, čo je medzimesačný nárast o 4 542 miest. Najviac voľných pozícií bolo v Bratislavskom kraji, a to 21 095 (podiel 27,51 %), najmenej v Košickom kraji 4 086 (podiel 5,33 %).

Prehodnocujeme všetky doterajšie opatrenia

Sociálna poisťovňa (SP) má odporúčanie, aby vyhovela každému, kto požiada o splátkový kalendár alebo odklad platenia odvodov. Okrem toho rezort prehodnocuje všetky doteraz prijaté opatrenia. "Zatiaľ to neplánujeme urobiť ako počas jari a leta, že to bolo plošné, pretože počet tých, ktorí žiadali o odklad odvodov, sa znižoval, preto sme prešli na individuálny prístup," vysvetlil Krajniak.

Každý, kto žiada o zdroje v rámci projektu Prvá pomoc, nesmie byť v omeškaní v platbách. "Platí úzus a takú metodiku sme dohodli aj s ministrom financií, že ak niekto požiada o splátkový kalendár, ak tam má nejakú dlžnú sumu a zaplatí prvú splátku, nebude sa považovať za subjekt, ktorý je v omeškaní. Teda môže žiadať aj o Prvú pomoc plus. Takto chceme vyjsť čo najviac v ústrety potenciálnym žiadateľom, aby každý, kto pomoc potrebuje, mohol o ňu žiadať a aby ju dostal," doplnil Krajniak.

SOS dotácia

Minister zároveň dodal, že postupne sa vyhodnocujú všetky prijaté opatrenia. "Budeme vyhodnocovať, či znovu nezapneme tzv. SOS dotáciu. Čiže všetky opatrenia, ktoré sme mali od jari, všetky postupne prehodnocujeme a do konca mesiaca budeme môcť oznámiť ľuďom, čo znovu spúšťame a z akých dôvodov," dodal Krajniak. Zatiaľ sa neuvažuje napríklad o predĺžení podpory v nezamestnanosti nad šesť mesiacov, ako to bolo počas jari, lebo trh práce podľa ministra funguje. "Chceme, aby sa ľudia zamestnali, možno aj za o trošku nižšiu mzdu, pretože my im cez naše programy cez úrady práce môžeme doplácať, napríklad mladým nezamestnaným až 122 eur mesačne v čistom k platu prvých šesť mesiacov a potom ďalších šesť mesiacov 61 eur k platu," dodal Krajniak.