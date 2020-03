KORONAVÍRUS V prípade zatvorenia škôl sa bude rozhodovať aj o termíne písomnej maturity

BRATISLAVA – V prípade, že vo štvrtok ústredný krízový štáb rozhodne o zatvorení všetkých škôl a školských zariadení, bude s tým súvisieť aj termín písomných maturitných skúšok. Potvrdil to odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Svoje vedomosti získané počas stredoškolského štúdia si majú maturanti overovať od 17. do 20. marca v rámci externej maturitnej skúšky. Zo slovenského jazyka a literatúry a maďarského jazyka a literatúry sa má externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti uskutočniť v utorok 17. marca. O deň neskôr sú na pláne skúšky z cudzích jazykov (anglický, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk). Test z matematiky je naplánovaný na 19. marca. Posledný deň, a to 20. marca, by sa malo písomne maturovať zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a ukrajinského jazyka a literatúry.

Svoje stredoškolské štúdium by mali žiaci stredných škôl ukončiť ústnou maturitnou skúškou, ktorej termín by mali určiť príslušné odbory školstva okresných úradov v niektorom týždni od 18. mája do 5. júna. Za prípravu a metodické riadenie priebehu externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zodpovedá Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).

Prípadné zatvorenie škôl sa môže dotknúť aj "talentových prijímačiek" na stredné školy. Prijímacie skúšky na overenie športových, talentových alebo iných špeciálnych schopností a nadania uchádzačov sa majú konať v termíne od 15. marca do 30. apríla. Presný termín skúšok si určuje každá škola zvlášť.

Ústredný krízový štáb zasadne vo štvrtok od 11.00 h. Okrem iného by mal rozhodnúť aj o tom, či vyhlási plošné uzatvorenie všetkých materských, základných a stredných škôl na území Slovenska na 14 dní.