Boris Kollár potvrdil ambície na obranu a dopravu: Vylúčil, že flek dostane aj kontroverzný politik

ROZHOVOR

BRATISLAVA - Predseda SME RODINA chce byť súčasťou vlády a naplniť svoj program. Výhrady Andrea Kisku voči svojej strane považuje len za výhovorku. Naznačuje, že Kisku ľudia volili z ľútosti, lebo hrozilo, že sa nedostane do parlamentu. Boris Kollár dosluhujúceho premiéra Petra Pellegriniho vyzýva, aby upozornil všetkých ministrov, aby už nepodpisovali žiadne zmluvy a záväzky. „Už by mali len svietiť a kúriť,“ povedal pre topky.sk Kollár. O čo všetko majú Kollárovci záujem a ktorý politik z jeho strany určite nepôjde do exekutívy?