Horskí záchranári pomáhali pod Chlebom zranenému nemeckému turistovi

Muž na zelenom turistickom chodníku vedúcom k Chate pod Chlebom zakopol a spôsobil si poranenie ruky a hrudníka. Pri príchode záchranárov sa nachádzal v starostlivosti svedkov pádu a rodiny, ktorí mu poskytli prvotné ošetrenie. "Pacient bol po ošetrení záchranármi transportovaný na nosidlách k lanovke do Snilovského sedla, ktorou ho zviezli do Vrátnej a odovzdali do starostlivosti posádke záchrannej zdravotnej služby," priblížila zásah HZS.