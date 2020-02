VOĽBY 2020 Volebná noc v SNS: VIDEO Danko sa predviedol! Dramatická scéna, ako prišiel, tak odišiel

BRATISLAVA - Od siedmej hodiny ráno voliči 29. februára po celom Slovensku rozhodovali o tom, kto zasadne do poslaneckých lavíc na najbližšie štyri roky. Medzi výrazné strany, ktoré bojovali o priazeň Slovákov, rozhodne patrí aj SNS na čele s Andrejom Dankom. Exit polly ale neveštia nič dobré. Reagoval na ne aj predseda národniarov. Jeho vystúpenie bolo krátke, nechýbal dramatický odchod. Sledujte s nami volebný ONLINE priamo z centrály Slovenskej národnej strany.

00:42 - KONIEC ONLINE. Nové informácie súvisiace so stranou SNS vám prinesieme zajtra. Ďakujeme, že ste s nami sledovali volebnú noc v centrále národniarov.

00:40 - Členovia strany SNS už pravdepodobne opustili budovu.

00:32 - Po polnoci novinári postupne odchádzajú z centrály SNS. Vládne pokoj, nehrá hudba, oslavy išli pravdepodobne vzhľadom na výsledky bokom. Prítomní SBS-kári sa prišli opýtať, dokedy sa médiá zdržia.

23:59 - Na otázku, či v prípade neúspechu zostane na čele stranky Andrej Danko, reagoval Hrnko slovami, že sa musí rozhodnúť on sám.

23:55 - Neskôr opäť prehovoril Anton Hrnko. Pôsobil omnoho vyrovnanejšie než predseda stranky Andrej Danko. "Ja pevne verím, že Slovenská národná strana sa dostane do parlamentu, a že budeme rozhodovať o budúcnosti Slovenska," poznamenal.

23:24 - Vystúpenie predsedu národniarov bolo krátke, trvalo približne štyri minúty. Potom predviedol dramatický odchod, na otázky novinárov nereagoval. Danko mlčal počas celej volebnej soboty. Voličom sa neprihovoril ani počas dňa.

23:20 - Pred novinárov sa postavil predseda SNS Andrej Danko.

23:02 - Aj podľa exkluzívneho exitu pollu Focusu pre Televíziu Markíza by SNS skončila mimo parlamentu.

23:01 - Strana SNS by sa podľa zverejneného exit pollu agentúry Median SK pre verejnoprávnu RTVS do parlamentu nedostala.

22:57 - Zástupcovia strany by sa mali vyjadriť po prvom exit polle. Slovensko odpočítava posledné minúty.

Členovia SNS na výsledky volieb čakajú v inej miestnosti, než novinári. Zdroj: topky

22:50 - Predstavitelia strany SNS sa medzi novinármi nezdržiavajú. Na predbežné výsledky čakajú v inej miestnosti.

22:30 - Vyjadrila sa aj Gabriela Matečná, ktorá tiež uviedla, že dúfa v čo najlepší výsledok. Podľa jej slov predseda Andrej Danko ešte do centrály nedorazil. "Určite sa dostaví," dodala.

22:17 - Anton Hrnko prišiel o svoju najbližšiu rodinu v marci minulého roka. Jeho manželka, dcéra a syn zahynuli pri leteckom nešťastí. Na citlivú otázku, komu prvému zavolá, keď budú známe výsledky volieb, smutne priznal, že nemá komu.

22:15 - Anton Hrnko opísal aj svoju volebnú sobotu. V ranných hodinách bol odvoliť, uvaril obed pre seba a pre svokra. Priznal, že popoludní si dal pivo a oddýchol si. Neskôr išiel do hôr.

22:10 - Do centrály SNS dorazil Anton Hrnko. "Ja som pozitívne naladený," okomentoval svoje očakávania. Dodal, že SNS toho urobila dosť veľa, ale priznal, že nezvládli medializáciu ich činov.

21:45 - V centrále SNS pribúdajú novinári, predseda strany Andrej Danko sa však zatiaľ neukázal.

21:05 - V roku 2016 získala strana SNS vo voľbách 8,64 percenta hlasov. Posledný prieskum, ktorý priniesla agentúra AKO, národniarom predpovedal rovných päť percent. V poslaneckých laviciach by sa teda ocitli len tesne.

20:40 - Kandidát SNS Štefan Zelník sa na Facebooku vyjadril stručne a svojsky.

20:35 - Svoj hlas v sobotu odovzdala aj Eva Smolíková, ktorá na post poslankyne do NR SR kandiduje za stranu SNS z miesta číslo tri.

20:28 – Na voličov prostredníctvom sociálnej siete dnes apeloval kandidát za SNS Jaroslav Paška. „Každý jeden hlas je veľmi dôležitý a môže rozhodnúť o tom, kto, a ako bude už zajtra riadiť a spravovať náš štát,“ napísal okrem iného v dlhom statuse.

20:15 – Médiá budú mať v centrále SNS otvorené dvere od 21.30 hod.

20:05 - Predseda strany Andrej Danko v sobotu volil v tichosti, svojim sympatizantom o sebe nedal vedieť ani prostredníctvom sociálnej siete.

20:00 - Strana SNS bude čakať na výsledky volieb vo svojej centrále na Šafárikovom námestí v Bratislave​.

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú 29. februára 2020. Volebné miestnosti budú otvorené od 7:00 do 22:00 hodiny. Po uzavretí volebných miestností sa začnú sčítavať hlasy pre jednotlivé politické subjekty. Kandidátne listiny v stanovenom termíne odovzdalo 25 politických subjektov. Zoznam jednotlivých subjektov a kandidátne listiny strán do volieb 2020 nájdete tu.

Volebné právo môžu využiť všetci občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň konania volieb dovŕšia 18 rokov. Volič môže voliť na území Slovenskej republiky, a to vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Voľba zo zahraničia

V tohtoročných voľbách sa opäť volilo aj zo zahraničia. Oproti minulým voľbám však volilo početne viac ľudí. Celkovo za celú SR požiadalo o voľbu zo zahraničia viac ako 55 000 občanov SR, pričom cez MV SR požiadalo o voľbu zo zahraničia okolo 6 000 občanov SR.