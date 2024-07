Do poľských škôl nastúpi viac detí z Ukrajiny, menia sa pravidlá ich výučby

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

VARŠAVA - Do poľských škôl by malo v nadchádzajúcom školskom roku nastúpiť ďalších približne 80.000 žiakov z Ukrajiny, informuje v piatok poľský denník Rzeczpospolita.

Poľské ministerstvo školstva plánuje rozšíriť kapacitu všetkých tried základných škôl tak, aby do nich mohlo chodiť až 29 žiakov. Ukrajinské deti, ktoré sa v dôsledku ruskej invázie ocitli v exile v Poľsku, tam doteraz mohli buď navštevovať miestne školy, alebo prostredníctvom diaľkovej výučby naďalej pokračovať v školskej dochádzke vo svojej vlasti. Od nového školského roka, ktorý sa začne 1. septembra, však dôjde v tomto smere k zmene a všetky ukrajinské školopovinné deti budú musieť chodiť do poľských škôl. Vláda chce zmenou zabrániť tomu, aby deti nejakým spôsobom prepadli cez systém, respektíve vôbec nechodili do školy. Jej zámerom je aj podporiť ich integráciu do spoločnosti. Rodičom hrozia prípade neuposlúchnutia pokuty.

Poľské školstvo údajne dosiaľ prijalo už 277.000 ukrajinských žiakov, z toho 180.000 len od vypuknutia ruskej invázie z februára 2022. Z dôvodu vysokého počtu žiakov aj nedostatku učiteľov je vo vyšších ročníkoch už niekoľko rokov povolených v jednej triede až 34 žiakov. Najmä vo Varšave bude teraz zrejme ťažké vytvoriť pre Ukrajincov na školách ďalšie miesta, uvádza denník Rzeczpospolita. Poľské ministerstvo školstva zároveň rozhodlo, že na záverečné skúšky na Ukrajine budú môcť diaľkovou formou študovať už len žiaci najvyšších ročníkov. Agentúra DPA pripomína, že Poľsko je jedným z najodhodlanejších podporovateľov Ukrajiny, pričom na svoje územie v krátkom čase prijalo vysoký počet Ukrajincov a upustilo aj od mnohých byrokratických požiadaviek. Podľa OSN je v Poľsku v súčasnosti registrovaných takmer milión ukrajinských utečencov. V závislosti od situácie na Ukrajine sa na jeseň očakáva potenciálne ďalší nárast utečencov.