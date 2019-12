Výnimočný obyvateľ Polonín: Príbeh zubra hrivnatého sa začal pred 15 rokmi

Zubor hrivnatý v Minizoo v Snine

Zdroj: TASR - Michaela Zdražilová

Po 15 rokoch od vypustenia prvých piatich zubrov hrivnatých v Národnom parku (NP) Poloniny sa ich počet zvýšil na 40. Uviedla to na svojej internetovej stránke Štátna ochrana prírody (ŠOP). Päť jedincov z Holandska, Talianska a Švajčiarska odchovali v zajatí. Ich vypustenie bolo pokusom vrátiť zubra do voľnej prírody Slovenska. Vďaka osemnásobnému nárastu populácie ochranári tvrdia, že zubor je stále ohrozeným druhom, no už nehrozí jeho bezprostredné vyhynutie.