Krušné chvíle v rýchliku smerujúcom do Zvolena: FOTO Muž ležal v kupé tvárou k podlahe, tiekla krv

BRATISLAVA - Keď policajti vykonávali hliadkovú službu v rýchliku smerujúcom do Zvolena, pred očami sa im naskytol strašný obraz. V kupé na zemi ležal muž, tvár mal otočenú k podlahe a nereagoval na oslovenie. Zástupcovia zákona preto ihneď zakročili a aj vďaka nim všetko dobre dopadlo.

Ako polícia priblížila na sociálnej sieti, udalosť sa odohrala v rýchliku R-814 po odchode zo železničnej stanice Kriváň. "Po oslovení osoba nereagovala, následne hliadka osobu zdvihla a posadila na sedačku, pričom zistila, že nad pravým okom má tržnú ranu, z ktorej vyteká krv," znelo v príspevku.

Zdroj: Facebook/Polícia SR

Senior mal šťastie. Policajti vedeli, ako postupovať, mali pri sebe lekárničku a pohotovo mu poskytli prvú pomoc. Ranu mu obviazali, zastavili tak krvácanie a potom kontaktovali sprievodkyňu. Tá privolala záchranárov, ktorí už čakali na stanici vo Zvolene.

"Hliadka až do príchodu do Zvolena po celý čas zostala pri zranenej osobe, komunikovala s ňou, aby neupadla do bezvedomia. Po príchode rýchlej zdravotnej služby bolo zistené, že osoba v ten istý deň bola ošetrená v Košiciach, odkiaľ cestovala vlakom," uviedla polícia. Pod nešťastný úraz muža sa pravdepodobne podpísala slabosť z predchádzajúceho zranenia.