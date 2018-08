Budete sa chytať za hlavu: Správa ciest dá za video o stavbe mosta pri Komárne 58 tisíc eur

Ilustračné foto, Zdroj: pixabay.com

KOMÁRNO - Slovenská správa ciest (SSC) má za fotodokumentáciu z výstavby nového cestného mosta Komárno - Komárom a propagačné video k uvedeniu stavby do užívania zaplatiť 48,5 tis. eur bez dane z pridanej hodnoty (58,2 tis. eur vrátane DPH). Za dodávateľa týchto služieb do konca budúceho roka vybrala spoločnosť Segal, s. r. o., z obce Žirany (okres Nitra). Vyplýva to z uzavretej zmluvy o dielo medzi cestármi a firmou zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv. Na zákazku upozornil vo štvrtok portál aktuality.sk.