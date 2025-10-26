Český herec (79) šokuje: 25 rokov tajil rozchod s manželkou!

PRAHA - Po jeho boku je už dávno iná žena! Slávny český herec Rudolf Hrušínský ml. (79) patrí medzi tie známe tváre, ktoré si svoje súkromie prísne strážia. Pred pár dňami vystrašil mnohých svojich priaznivcov, keď sa v médiách objavili správy o jeho zdravotných problémoch. V nadväznosti na to, vyšlo najavo, že so svojou manželkou už dávno netvoria pár.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
SNS pokračuje vo vojne proti Huliakovmu zákonu: Najskôr sa obrátila na prezidenta, TERAZ prezradila ďalšie kroky