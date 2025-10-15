Budúcnosť audiovizuálnej tvorby je tu: AI oživuje legendárnu pieseň Petra Lipu

videoklip 4 kone v NOLA Petra Lipu, 2025
Legendárny videoklip k piesni Balada o štyroch koňoch od slovenského jazzového speváka Petra Lipu po 30 rokoch ožíva s novým vizuálom k jeho "neworleanskej" verzii z roku 2023 s názvom 4 kone v NOLA. Unikátny klip bol vytvorený výlučne pomocou najnovších technológií umelej inteligencie. Gratex International, spoločnosť, ktorá stojí aj za pôvodným videoklipom, opäť prepája nadčasové umenie s technológiami budúcnosti a posúva hranice vizuálnej tvorby na Slovensku.