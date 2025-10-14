Utorok14. október 2025, meniny má Boris, zajtra Terézia, Tereza

Zbohom drahému plynu? Košice prechádzajú na teplo z geotermálnej energie, pozrite si unikátne vrty!

Firma Geoterm Košice začína vrtné práce pri Ďurkove a Svinici. Geotermálna energia by mala čoskoro pokryť viac ako pätinu vykurovania Košíc.

Tlačová konferencia SaS k aktuálnej politickej situácii
Správy
Gordion - zaniknutá metropola starovekého kráľovstva Frýgia
Cestovanie
Kmeťo zažije SEN všetkých futbalových fanúšikov: Prekvapenie v Neapole od Jozefa Korbela!
Prominenti

Domáce správy

Ostrá výmena názorov medzi
Ostrá výmena názorov medzi Trnkom a Šutajom Eštokom po zrážke vlakov: Padli tvrdé slová, minister hovorí o hyniezme
Domáce
Prezident SR Peter Pellegrini
Európska únia hazarduje s dôverou ľudí v Severnom Macedónsku, uviedol Pellegrini
Domáce
Slovensko sa rúti podľa
Slovensko sa rúti podľa SaS do kolapsu: Vláda klame, zadlžuje a ničí dôveru v štát
Domáce
Mladá žena s tuberkulózou ušla z liečebne vo Vysokých Tatrách, polícia ju obvinila
Mladá žena s tuberkulózou ušla z liečebne vo Vysokých Tatrách, polícia ju obvinila
Prešov

Zahraničné

Bývalý generál Ben Hodges
Americký generál si nebral servítky: Zaútočí Rusko na NATO? My zničíme TIETO vojenské ciele
Zahraničné
Erdogan dohováral Meloniovej.
Casanova Erdogan: Počas samitu balil Meloniovú, keď na neho dýchla, prehovoril jej do duše!
Zahraničné
Svet v šoku: Muž
Svet v šoku: Muž močil na oltár v bazilike svätého Petra
Ilustračné foto
Český Úrad pozastavil chystaný nákup munície zo Slovenska: Postup považoval za nezákonný
Zahraničné

Prominenti

FOTO vnútri! Cheryl Fergison v seriáli
Smutný pohľad na seriálovú hviezdu: Spadla na úplné dno... Rozpredáva svoje veci!
Zahraniční prominenti
Krst knihy Igora Kmeťa.
Kmeťo zažije SEN všetkých futbalových fanúšikov: Prekvapenie v Neapole od Jozefa Korbela!
Domáci prominenti
Woody Allen
Smrť Diane Keaton (†79) zasiahla aj jej EX Woodyho Allena: Dojímavé vyznanie!
Zahraniční prominenti
VEĽKÝ deň pre Plačkovú:
VEĽKÝ deň pre Plačkovú: V SLZÁCH kvôli pohlaviu bábätka!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Lietadlo s airbagmi ovládanými
Vynález ako z hollywoodskeho trháku: Lietadlo sa pri páde zmení na obrovskú popcornovú guľu! Koniec leteckých tragédií?
Zaujímavosti
Ona má 206 cm,
Nikdy by ste neverili, že to bude fungovať: Pár šokuje internet rozdielom výšky! VIDEO Prekvapili aj hejterov
Zaujímavosti
Najtrendovejšie štvrte v Európe:
Najtrendovejšie štvrte v Európe: Tu nájdete top bary, galérie a nočný život
Chcete pokojný spánok? Umiestnenie
Chcete pokojný spánok? Umiestnenie zrkadla, ktoré by ste nikdy nemali skúšať: Médium varuje pred neželanými duchmi!
Zaujímavosti

Dobré správy

Úvery môžu klesať až
O nulovej úrokovej sadzbe vie len polovica opýtaných: Zistite, ako ju môžete získať aj vy
Domáce
Užívame sami to, čo
Užívame sami to, čo predávame? Naša odpoveď vás možno prekvapí
ADVERTORIÁL Frederika Ilečko
VIDEO Na veľkolepej šou nechýbali ani známe tváre: Nádherné, sú to totálni frajeri!
Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce

Ekonomika

Zbohom drahému plynu? Košice prechádzajú na teplo z geotermálnej energie, pozrite si unikátne vrty! (foto)
Prichádza rozhodujúci krok pre zvýšenie dôchodkov matiek: Penzie by im mohli stúpnuť aj o stovky eur ročne!
Slováci sa prispôsobujú krutej realite: Šetríme na dovolenkách, aby zostalo na potraviny a bývanie! (prieskum)
Rozpočtová rada bije na poplach: Vládny rozpočet je nereálny, dlh porastie rýchlejšie!
Šport

Nagelsmann po vydretej výhre spomenul aj Slovensko: Máme všetko vo vlastných rukách
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Kde iní končia, on začína: Lewandowski stále smrtiacim samopalom, kritikom poslal veľavravný odkaz
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
VIDEO Hancka mrzí, ako sa celá situácia prezentovala v médiách: Realita bola trochu iná
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Calzona označil úvod za horor: Čakal som na polčasový hvizd, aby som sa porozprával s hráčmi
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026

Auto-moto

Sezónna údržba: ako pripraviť flotilu na extrémne počasie
Správy
Začína sa obnova mosta na ceste II. triedy pri Veľkých Úľanoch
Doprava
Najväčšia hviezda autosalónu v Nitre? Toto by mohla byť ona
Novinky
Dongfeng to v Nitre rozbalil: Európska premiéra lacného zvýšeného kombi
Novinky

Kariéra a motivácia

Chcete predísť stresu a vyhoreniu? Dovoľte si v práci občas nerobiť NIČ
Motivácia a produktivita
Jeff Bezos radí mladým ľuďom: Ak chcete uspieť v podnikaní, najskôr urobte toto!
Motivácia a inšpirácia
Dôchodok nie je koniec, ale začiatok. Len naň treba byť pripravený
Motivácia a inšpirácia
Toto nie sú obyčajné „mäkké zručnosti“. Bez nich sa do roku 2030 v práci nepohnete
Kariérny rast

Varenie a recepty

Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Medové kolieska: Najchutnejšie vianočné pečivo zaliate čokoládou
Najlepšia fazuľová polievka: Klasika, z maslovej fazule aj s údeným
Výber receptov
Zápražka s červenou paprikou: Ako ju pripraviť bez zhorknutia?
Rady a tipy

Technológie

V Nemecku spustili prvú vertikálnu plávajúcu solárnu elektráreň na svete. Panely po prvýkrát stoja vo vode, nie na zemi
Technológie
Vieš, prečo nie sú vo vlakoch bezpečnostné pásy? Nie je to náhoda. Odpoveď je oveľa zaujímavejšia, než si myslíš
Autá
POZOR! Populárny program medzi Slovákmi obsahuje závažné chyby. Je v státisícoch zariadeniach. Aktualizovať sa ho dá len manuálne
Aplikácie a hry
Zemský štít sa trhá. Oblasť, ktorá nás chráni pred žiarením, sa rozpadá priamo nad našimi hlavami
Vesmír

Bývanie

7 pro tipov dizajnérov, ako rýchlo zlepšiť vzhľad bývania, ktoré nevyzerá dobre. Tieto zvládnete aj za jeden deň
Bývanie kúpila za 20 000 €, mesačne ju stojí menej ako 10. Do karavanu zmestila bicykel, sušiak aj masérsky stôl!
Ak ceny nehnuteľností rastú, kúpa bytu môže byť výhodná, radí architektka. Kedy je však lepšie ísť do prenájmu?
Stačí aj málo a celý priestor dokáže oživiť. Farba roka 2025 prináša pokoj a hrejivosť, takto ju využijete aj doma
Pre kutilov

6 najčastejších chýb, ktoré robia záhradkári pri výsadbe ovocných stromov na jeseň
Záhrada
Nepodceňujte kontrolu! Takto zabránite poruche plynového kotla
Vykurovanie
Až tretina rodinných domov na Slovensku potrebuje renováciu. Čo bude s dotáciami na obnovu?
Aktuality
Akú zeleninu ešte môžete vysadiť v októbri? Nielen cibuľu a cesnak, ale aj tieto obľúbené ozimné druhy
Zelenina a ovocie

Keď láska bolí: Prečo si podvedome vyberáme mužov, ktorí nás emocionálne vyčerpávajú?
Partnerské vzťahy
Ostrá výmena názorov medzi
Domáce
Ostrá výmena názorov medzi Trnkom a Šutajom Eštokom po zrážke vlakov: Padli tvrdé slová, minister hovorí o hyniezme
Bývalý generál Ben Hodges
Zahraničné
Americký generál si nebral servítky: Zaútočí Rusko na NATO? My zničíme TIETO vojenské ciele
Erdogan dohováral Meloniovej.
Zahraničné
Casanova Erdogan: Počas samitu balil Meloniovú, keď na neho dýchla, prehovoril jej do duše!
Domáce
Známy reťazec sťahuje z predaja obľúbenú zaváraninu! NEJEDZTE ju, našli v nej množstvo pesticídov

