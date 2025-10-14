Utorok14. október 2025, meniny má Boris, zajtra Terézia, Tereza

Ako dlho trvá menopauza – prehľad, fázy a trvanie príznakov

Menopauza nie je jednorazový okamih, ale komplexný proces, ktorý možno rozdeliť do niekoľkých štádií: perimenopauza (prechodné obdobie), menopauza (aktuálny začiatok) a postmenopauza (fáza po definitívnom zastavení menštruácie).

Ženy, pred TÝMTO ochorením treba mať rešpekt! Spoznajte jedinú správnu prevenciu

Ženy, pred TÝMTO ochorením treba mať rešpekt! Spoznajte jedinú správnu prevenciu

Hráč Slovenska Ivan Schranz hodnotí zápas s Luxemburskom
Hráč Slovenska Ivan Schranz hodnotí zápas s Luxemburskom
Šport
Reakcia obrancu Davida Hancka po výhre nad Luxemburskom
Reakcia obrancu Davida Hancka po výhre nad Luxemburskom
Šport
Slovenský futbalový reprezentant Adam Obert hodnotí zápas s Luxemburskom
Slovenský futbalový reprezentant Adam Obert hodnotí zápas s Luxemburskom
Šport

Domáce správy

Úvery môžu klesať až
O nulovej úrokovej sadzbe vie len polovica opýtaných: Zistite, ako ju môžete získať aj vy
Domáce
FOTO Žaloby a trestné oznámenia:
Žaloby a trestné oznámenia: Hlas a Migaľ na seba TVRDO narazia, politológovia za tým vidia agresívny marketing!
Domáce
Veterinári potvrdili v Šúrovciach
Veterinári potvrdili v Šúrovciach ohnisko vtáčej chrípky! Choroba zasiahla menší chov vtákov
Domáce
Riaditeľ SIS Gašpar po nehode: Polícia ma vypočula, SaS žiada mimoriadnu schôdzu
Riaditeľ SIS Gašpar po nehode: Polícia ma vypočula, SaS žiada mimoriadnu schôdzu
Nitra

Zahraničné

undefined
Britskí poslanci sú podľa kontrarozviedky terčom špiónov z Číny, Ruska i Iránu
Zahraničné
Šok v Bogote! Neznámi
Šok v Bogote! Neznámi útočníci postrelili dvoch Venezuelčanov, Machadová to odsúdila
Zahraničné
Podarí sa im to?
Podarí sa im to? Analógoví astronauti začali simulovaný pobyt na Mesiaci a Marse
Zahraničné
Úspech SpaceX Muska? Vykonali
Úspech SpaceX Muska? Vykonali jedenásty skúšobný let rakety Starship
Zahraničné

Prominenti

FOTO NOVÁ láska na obzore?
NOVÁ láska na obzore? Slávny spevák s o 10 rokov mladšou herečkou!
Zahraniční prominenti
FOTO vnútri! Karolína Chomiesteková
Chomisteková (31) zbalila talianskeho boháča: Je o 17 rokov starší... Aha, ako im to spolu pristane!
Domáci prominenti
Robo Papp spochybňuje HIV:
Robo Papp spochybňuje HIV: Toto sú celebrity NAKAZENÉ vírusom... Niektorých stál život!
Domáci prominenti
Daniela Peštová žila s
Daniela Peštová žila s neverníkom: Na mólach ju zdobili modriny, potom prišiel normálny Paľo!
Osobnosti

Zaujímavosti

Čínski vedci ohromili svet:
Čínski vedci ohromili svet: Zlomenina? Žiaden problém! Vynašli lepidlo, ktoré ich lieči rýchlejšie než chirurgovia
Zaujímavosti
Túžila po krásnom tele,
Túžila po krásnom tele, no prišla o zdravie: Matke po lacnej operácii v Turecku odpadla bradavka a explodoval prsník!
Zaujímavosti
Bolesti kĺbov? Možno máte
Bolesti kĺbov? Možno máte zvýšené hodnoty TOHTO parametra: TAKTO ich znížite
vysetrenie.sk
Rodinná dovolenka sa zmenila
Rodinná dovolenka sa zmenila na nočnú moru: Našli ideálne ubytovanie, kým nezbadali kameru namierenú na deti!
Zaujímavosti

Dobré správy

Úvery môžu klesať až
O nulovej úrokovej sadzbe vie len polovica opýtaných: Zistite, ako ju môžete získať aj vy
Domáce
Užívame sami to, čo
Užívame sami to, čo predávame? Naša odpoveď vás možno prekvapí
plnielanu.sk
Frederika Ilečko
VIDEO Na veľkolepej šou nechýbali ani známe tváre: Nádherné, sú to totálni frajeri!
feminity.sk
Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce

Ekonomika

Slováci sa prispôsobujú krutej realite: Šetríme na dovolenkách, aby zostalo na potraviny a bývanie! (prieskum)
Slováci sa prispôsobujú krutej realite: Šetríme na dovolenkách, aby zostalo na potraviny a bývanie! (prieskum)
Rozpočtová rada bije na poplach: Vládny rozpočet je nereálny, dlh porastie rýchlejšie!
Rozpočtová rada bije na poplach: Vládny rozpočet je nereálny, dlh porastie rýchlejšie!
Zmizli z Košíc tisíce áut? Prvé čísla ukazujú, čo priniesol nový obchvat!
Zmizli z Košíc tisíce áut? Prvé čísla ukazujú, čo priniesol nový obchvat!
Poznáme nových držiteľov Nobelovej ceny za ekonómiu: Traja vedci odhalili prekvapivý kľúč k dlhodobému rastu!
Poznáme nových držiteľov Nobelovej ceny za ekonómiu: Traja vedci odhalili prekvapivý kľúč k dlhodobému rastu!

Šport

Vytúžené víťazstvo v Trnave: Po slabšom začiatku Slovensko rozhodlo v druhom polčase
Vytúžené víťazstvo v Trnave: Po slabšom začiatku Slovensko rozhodlo v druhom polčase
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
VIDEO Ohlasy po zápase s Luxemburskom: Duda a Schranz majú zmiešané pocity
VIDEO Ohlasy po zápase s Luxemburskom: Duda a Schranz majú zmiešané pocity
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
V Belfaste sa hrá ťažko: Nemci po utrápenom výkone môžu byť spokojní a zostávajú prví
V Belfaste sa hrá ťažko: Nemci po utrápenom výkone môžu byť spokojní a zostávajú prví
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
VIDEO Hancko prišiel a okamžite bol rozdielovým hráčom: Cítil som zodpovednosť a veľkú motiváciu
VIDEO Hancko prišiel a okamžite bol rozdielovým hráčom: Cítil som zodpovednosť a veľkú motiváciu
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026

Auto-moto

Začína sa obnova mosta na ceste II. triedy pri Veľkých Úľanoch
Začína sa obnova mosta na ceste II. triedy pri Veľkých Úľanoch
Doprava
Najväčšia hviezda autosalónu v Nitre? Toto by mohla byť ona
Najväčšia hviezda autosalónu v Nitre? Toto by mohla byť ona
Novinky
Dongfeng to v Nitre rozbalil: Európska premiéra lacného zvýšeného kombi
Dongfeng to v Nitre rozbalil: Európska premiéra lacného zvýšeného kombi
Novinky
MEGA GALÉRIA z autosalónu v Nitre. Čína bojuje, ale Európa sa nevzdáva
MEGA GALÉRIA z autosalónu v Nitre. Čína bojuje, ale Európa sa nevzdáva
Novinky

Kariéra a motivácia

Jeff Bezos radí mladým ľuďom: Ak chcete uspieť v podnikaní, najskôr urobte toto!
Jeff Bezos radí mladým ľuďom: Ak chcete uspieť v podnikaní, najskôr urobte toto!
Motivácia a inšpirácia
Dôchodok nie je koniec, ale začiatok. Len naň treba byť pripravený
Dôchodok nie je koniec, ale začiatok. Len naň treba byť pripravený
Motivácia a inšpirácia
Toto nie sú obyčajné „mäkké zručnosti". Bez nich sa do roku 2030 v práci nepohnete
Toto nie sú obyčajné „mäkké zručnosti“. Bez nich sa do roku 2030 v práci nepohnete
Kariérny rast
Ktorá z týchto troch pozícií je pre vás tá pravá?
Ktorá z týchto troch pozícií je pre vás tá pravá?
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Medové kolieska: Najchutnejšie vianočné pečivo zaliate čokoládou
Medové kolieska: Najchutnejšie vianočné pečivo zaliate čokoládou
Zápražka s červenou paprikou: Ako ju pripraviť bez zhorknutia?
Zápražka s červenou paprikou: Ako ju pripraviť bez zhorknutia?
Rady a tipy
Netradičné tekvicové halušky a steak v syrovej omáčke
Netradičné tekvicové halušky a steak v syrovej omáčke
Prílohy

Technológie

Google konečne počúva používateľov. Chrome ti prestane zobrazovať otravné výzvy z webov či upozornenia
Google konečne počúva používateľov. Chrome ti prestane zobrazovať otravné výzvy z webov či upozornenia
Technológie
Einstein by sa potešil. Vedcom sa podarilo spomaliť svetlo. To, čo potom zachytili kamerou, vyráža dych
Einstein by sa potešil. Vedcom sa podarilo spomaliť svetlo. To, čo potom zachytili kamerou, vyráža dych
Veda a výskum
Ak máš Samsung, túto funkciu si hneď teraz zapni, inak ti môžu ukradnúť dáta cez Wi-Fi. Predvolene je vypnutá!
Ak máš Samsung, túto funkciu si hneď teraz zapni, inak ti môžu ukradnúť dáta cez Wi-Fi. Predvolene je vypnutá!
Bezpečnosť
Monster: The Ed Gein Story sa stal hororovým hitom. Toto sú odpovede na najčastejšie otázky divákov
Monster: The Ed Gein Story sa stal hororovým hitom. Toto sú odpovede na najčastejšie otázky divákov
Filmy a seriály

Bývanie

7 pro tipov dizajnérov, ako rýchlo zlepšiť vzhľad bývania, ktoré nevyzerá dobre. Tieto zvládnete aj za jeden deň
7 pro tipov dizajnérov, ako rýchlo zlepšiť vzhľad bývania, ktoré nevyzerá dobre. Tieto zvládnete aj za jeden deň
Bývanie kúpila za 20 000 €, mesačne ju stojí menej ako 10. Do karavanu zmestila bicykel, sušiak aj masérsky stôl!
Bývanie kúpila za 20 000 €, mesačne ju stojí menej ako 10. Do karavanu zmestila bicykel, sušiak aj masérsky stôl!
Ak ceny nehnuteľností rastú, kúpa bytu môže byť výhodná, radí architektka. Kedy je však lepšie ísť do prenájmu?
Ak ceny nehnuteľností rastú, kúpa bytu môže byť výhodná, radí architektka. Kedy je však lepšie ísť do prenájmu?
Stačí aj málo a celý priestor dokáže oživiť. Farba roka 2025 prináša pokoj a hrejivosť, takto ju využijete aj doma
Stačí aj málo a celý priestor dokáže oživiť. Farba roka 2025 prináša pokoj a hrejivosť, takto ju využijete aj doma

Pre kutilov

6 najčastejších chýb, ktoré robia záhradkári pri výsadbe ovocných stromov na jeseň
6 najčastejších chýb, ktoré robia záhradkári pri výsadbe ovocných stromov na jeseň
Záhrada
Nepodceňujte kontrolu! Takto zabránite poruche plynového kotla
Nepodceňujte kontrolu! Takto zabránite poruche plynového kotla
Vykurovanie
Až tretina rodinných domov na Slovensku potrebuje renováciu. Čo bude s dotáciami na obnovu?
Až tretina rodinných domov na Slovensku potrebuje renováciu. Čo bude s dotáciami na obnovu?
Aktuality
Akú zeleninu ešte môžete vysadiť v októbri? Nielen cibuľu a cesnak, ale aj tieto obľúbené ozimné druhy
Akú zeleninu ešte môžete vysadiť v októbri? Nielen cibuľu a cesnak, ale aj tieto obľúbené ozimné druhy
Zelenina a ovocie

V Dunaji lásku stratila, v súkromí azda nikdy nebola šťastnejšia: Po boku tohto muža seriálová Klára absolútne žiari
Slovenské celebrity
V Dunaji lásku stratila, v súkromí azda nikdy nebola šťastnejšia: Po boku tohto muža seriálová Klára absolútne žiari
Žaloby a trestné oznámenia:
Domáce
Žaloby a trestné oznámenia: Hlas a Migaľ na seba TVRDO narazia, politológovia za tým vidia agresívny marketing!
MIMORIADNY ONLINE Rusko zhodilo
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Rusko zhodilo bomby na Charkov! Trump sa stretne so Zelenským
Mirek Topolánek
Zahraničné
Ikonický český politik a expremiér sa dozvedel tie najhoršie správy: Viacerí už tušili, čo sa so mnou deje, tvrdí
Turecký minister zahraničných vecí
Zahraničné
O vojnu na Ukrajine sa zaujíma ďalšia krajina: Chce dohodnúť mier! Tvrdý odkaz Európe

Ďalšie zo Zoznamu