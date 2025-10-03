Sobota4. október 2025, meniny má František, zajtra Viera

Hviezdy seriálu Ženy z rodu Gillmorovcov opäť spolu: Pozrite, ako Lorelai a Luke zostarli!

LOS ANGELES - Pribudli roky, vrásky, aj šediny... Avšak na šarme im to neubralo! Reč je o hercoch Lauren Graham (58) a Scottovi Pattersonovi (67), ktorí v obľúbenom seriáli Ženy z rodu Gillmorovcov stvárnili zaľúbencov Lorelai a Lukea. V týchto dňoch sa stretli pri krásnej príležitosti a pohľad na nich dojme mnohých fanúšikov.

TRAPAS ako hrom! Filip Tůma nazval manžela známej herečky... takmer sa prepadol od hanby
Prominenti
Ferrari 849 Testarossa
Auto-Moto
Návrat na Slovensko? Ema Müller chystá novinku emotívnejšiu ako duet, zapojila celú rodinu
Prominenti

Domáce správy

Štát ide pomáhať zamestnancom:
Domáce
Juraj Blanár.
Domáce
Závod Embraco Slovakia
Domáce
Známeho slovenského HERCA ODSÚDILI za surové ZABITIE! Vieme, na ķoľko rokov ho súd poslal za mreže
Prešov

Zahraničné

Ruský bloger Georgij Dzukojev
Zahraničné
Izraelské sily zhodili granáty
Zahraničné
Policajt zastrelil v Českom
Zahraničné
Izraelské sily zastavili poslednú
Zahraničné

Prominenti

János Bán: Filmový Otík
Osobnosti
Filip Tůma
Domáci prominenti
Šokujúci ROZCHOD v Hollywoode:
Zahraniční prominenti
Seriál Vina, Gabika Marcinková
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Snívala o súrodencovi pre
Zaujímavosti
Pacient Dalibor žil 50
vysetrenie.sk
FOTO Obrovská gorila na dome
Zaujímavosti
Tri týždne nechala manžela
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Mimoriadne dôležitá je nielen
Domáce
Andrea prehovorila o probléme,
plnielanu.sk
Stavte si v TIPOS-e
Domáce
FOTO Realizácia projektu R2 Šaca
Domáce

Ekonomika

Skryté poplatky a finty bánk: Ste finančne gramotnejší ako priemerný Slovák? (kvíz)
Dôležitá zmena pri výplate dôchodkov: Na seniorov čaká nový doklad!
Bitcoin za 165-tisíc dolárov už tento rok? Podľa bankárov reálne, iní hovoria o novej bubline!
Štát odpúšťa dlhy: Môžete sa zbaviť úrokov a sankcií, pozor ale na termíny!
Šport

Fatálne zlyhanie a dodatočná zmena výsledku: Pravidlá zneli jasne, Košiciam kontumovali zápas!
Slovensko
VIDEO Vyrovnaná partia Slovana s Duklou Trenčín: O všetkom rozhodla presilovka v predĺžení
Tipsport liga
VIDEO Po dvoch prehrách prišla brutálna kanonáda: Košice si proti Prešovu schuti zastrieľali
Tipsport liga
Slovenská senzácia kraľuje aj medzi seniorkami: Pohánková je tesne pred bránami finále
WTA

Auto-moto

Na východe začína slúžiť nevídaný ťahač. Žiadny výfuk, obrovská sila
Zaujímavosti
Flotila Volkswagenov pomôže neziskovkám v teréne
Novinky
Kto by si nepamätal meno Testarossa? Teraz je tu opäť a ešte silnejšia, než predtým
Predstavujeme
Mitsubishi má po dlhých rokoch v ponuke opäť elektromobil. Je výrazne lepší
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

DITOR: Metodológia, ktorá vás naučí riešiť problémy tvorivo a efektívne
Motivácia a produktivita
V akom pracovnom prostredí sa Vám bude dariť najviac?
Prostredie práce
7 vlastností, ktoré odlišujú vysoko úspešných ľudí: Čo sa môžeme naučiť od Taylor Swift?
Motivácia a inšpirácia
Staň sa tvárou mesta a vyhraj pobyt v Tatrách s Kariera.sk
KarieraInfo.sk

Varenie a recepty

Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Domáci jablčný ocot: Elixír zdravia, ktorý si ľahko pripravíte sami
Rady a tipy
Výborné tvarohové pečené buchty jemné ako obláčik
Buchty a šišky

Technológie

Facebook zaplavili falošné skupiny, ktoré seniorov lákajú na rôzne aktivity: Šíri sa cez ne zákerný RAT malvér Datzbro
Bezpečnosť
Google Chrome a Gemini vytvárajú detailný profil o tvojom živote. Zbierané sú aj údaje, ktoré by si nečakal
Správy
Rakovina môže mať nového nepriateľa. Táto látka z bežnej stravy zvyšuje účinnosť liekov a pomáha telu rozkladať nádory
Veda a výskum
Tvoj telefón už možno ovládajú hackeri. Stačí, že máš nainštalovanú túto „bezpečnostnú“ aplikáciu
Aplikácie a hry

Bývanie

Cíťte sa ako u Veľkého Gatsbyho! Štýl art deco je čoraz populárnejší, takto ho začleníte do interiéru
Trocha podvádza, že je väčší ako v skutočnosti. Apartmán s 33 m2 vám ukáže, že za malé priestory sa netreba hanbiť
Môžu spôsobiť opuchy, bolesť aj tráviace ťažkosti. 7 izbových rastlín, o ktorých ste možno nevedeli, že sú jedovaté
Vyzerá ako tradičná usadlosť, no trocha klame zjavom. Vnútro je iné, ako by sme čakali, atmosféra si nás však získala
Pre kutilov

Čo urobiť s bohatou úrodou fíg? Sladko-slané tipy aj delikátne kombinácie pre maškrtné jazýčky
Recepty
Chcete sa aj v malej kúpeľni cítiť komfortne? Pri jej plánovaní pozor na detaily a chyby, ktoré sa často prehliadajú
Rekonštrukcia bytu
Chystáte sa vykopávať mrkvu a petržlen? Majte na pamäti tieto 3 základné pravidlá!
Zelenina a ovocie
Aké cibuľoviny zasadiť na jeseň, aby záhrada na jar pekne rozkvitla?
Okrasná záhrada

Najviac žiarlivé znamenia zverokruhu, ktoré vám nedajú vo vzťahu dýchať: Patrí tam aj váš partner?
Partnerské vzťahy
Štát ide pomáhať zamestnancom:
Domáce
Ruský bloger Georgij Dzukojev
Zahraničné
Závod Embraco Slovakia
Domáce
Policajt zastrelil v Českom
Zahraničné
