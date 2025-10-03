Štát odpúšťa dlhy: Môžete sa zbaviť úrokov a sankcií, pozor ale na termíny!

Ministerstvo financií spúšťa daňovú amnestiu. Dlžníci, ktorí uhradia samotnú daň, sa zbavia sankcií a úrokov. Pozor však na termíny.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
V Nemecku opäť zabíjal bornovírus: Odborníci bijú na poplach! Môže sa šíriť aj inde v Európe
Obrovská tragédia v Chorvátsku: Štyria mladí dovolenkári sú mŕtvi, zrútili sa s autom do mora!
Hororové varovania priemyselníkov: Firmy strácajú dôvod investovať, ľudia zostať! Do troch rokov sa zosype priemysel