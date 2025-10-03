Takmer 100 000 Japoncov má viac ako 100 rokov: TOTO by sme sa od nich mali učiť

Japonská vláda sa minulý týždeň pochválila priam neuveriteľnými číslami! Počet ľudí vo veku 100 rokov a viac v Japonsku vzrástol na rekordných takmer 100 000! Počet storočných ľudí v Japonsku dosiahol v septembri 99 763, čo je nový rekord už 55. rok po sebe. Ženy pritom predstavovali až 88 %.
