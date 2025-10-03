Sobota3. január 2026, meniny má Daniela, zajtra Drahoslav

Takmer 100 000 Japoncov má viac ako 100 rokov: TOTO by sme sa od nich mali učiť

Japonská vláda sa minulý týždeň pochválila priam neuveriteľnými číslami! Počet ľudí vo veku 100 rokov a viac v Japonsku vzrástol na rekordných takmer 100 000! Počet storočných ľudí v Japonsku dosiahol v septembri 99 763, čo je nový rekord už 55. rok po sebe. Ženy pritom predstavovali až 88 %.

Z Pociskovej dcéry Liany už je veľká parádnica: Toto odkukala od mamy!
Reštaurátorka folklórnych odevov Sakmárová o folklórnej parte
Opitý vodič skoro narazil do policajtov, potom unikal
SNS ostro reaguje na
AKTUALIZOVANÉ REAKCIE našich politikov na
FOTO Meteorológovia hlásia zmenu! Slovensko
Trnava má takmer rovnaký počet obyvateľov ako vlani, pribudlo viac prisťahovalcov než odchodov
AKTUALIZOVANÉ Budapešť na nohách! VIDEO
AKTUALIZOVANÉ Trump zverejnil PRVÉ FOTO
Sledujeme ONLINE MIMORIADNE Silné EXPLÓZIE po
AKTUALIZOVANÉ REAKCIE našich politikov na
Anna Fialová v minisérii
Monika Szabó
Nela Pocisková
Veronika Rajek očarila Maroša
Zdravotný horoskop na rok
Lindsay DeOliveria
V TOMTO dovolenkovom raji
Pleseň, ktorú nevidíte, môže
Slováci ju začali vo
Zahrajte si v online
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Koniec obmedzení pre dve
Venezuela pod paľbou Američanov: Môžu z toho paradoxne ťažiť vodiči na pumpách?
Myslíte si, že poznáte peniaze vo svojej peňaženke? Tento kvíz vás vyvedie z omylu! (kvíz)
Európska ekonomika je pod tlakom USA a Číny: Dokáže sa odraziť od dna?
Výber daní v minulom roku sklamal: Rozpočet na poslednú chvíľu zachraňovali aj peniaze z Európskej únie!
Krémová cesnaková perinka a jemné kuracie mäsko. Najlepší tip na nedeľný obed pre milovníkov cesnaku.
Poctivé a lacné polievky: 14 receptov, s ktorými sa najete dosýta a pritom ušetríte.
Pizzový závin: Rýchla klasika, ktorá zachráni každú večeru
Hubový Kubo: Recept, ktorý zasýti celú rodinu aj bez mäsa
Antonín Stavjaňa sa vráti pod Zobor: Online prenos zo zápasu HK Nitra – HKM Zvolen
Obaja ostali v šoku: Čech musel vyradiť z posádky na Dakar svojho syna, pre pomoc volal na Slovensko
Majster neveril vlastným očiam: Nováčik z Prešova nevídaným obratom v derby šokoval Košice!
Drámu na Slovane rozhodli posledné minúty: Ani belasý líder nezastavil víťazné ťaženie baranov
TEST: Xpeng G9 AWD Performance - vlajková loď
Práce na R1 pri B. Bystrici sa sústreďujú najmä na preložku cesty I. triedy
Cesty sú zjazdné, miestami je na vozovke kašovitý či zľadovatený sneh
Art Car Capsule by Cao Fei - to je názov novej módnej kolekcie od BMW M
Šialené trendy v pracovnom svete 2026, ktoré zmenia všetko, čo poznáme
Prečo sa niektoré povolania stávajú neatraktívnymi?
Objavte pracovné ponuky, ktoré vám môžu zmeniť kariéru a zarábajte viac ako 2 500 eur
Kedy je ideálny čas odísť do dôchodku
Budú mať sociálne siete varovania ako krabičky od cigariet? Rastie tlak na povinné upozornenia
Samsung telefóny dostanú funkciu, ktorá dá stopku šmírovaniu cez rameno. Takto bude fungovať
Vybíja sa ti batéria telefónu príliš rýchlo aj bez používania? Toto sú najčastejšie dôvody a riešenia
Vzorka Mg-Bi mala byť stopou po UFO. Vyšetrovanie AARO však ukázalo pozemský pôvod
10 šikovných kuchynských trikov, ktoré naozaj fungujú. Tieto vám uľahčia každodenné práce!
Nájdete tu pohodu, relax aj prírodu. Moderná chata prináša útulnosť aj tradičnú horskú dušu, výsledok si nás získal
TOP 10 + 1 rodinných domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili u nás najviac
Starý kamenný dom prerobili po 70 rokoch. Zvonku stále vidno tradičný vzhľad, no vnútri nájdete nadčasovú domácnosť
Betónová dlažba môže vydržať roky. Stačí sa vyhnúť týmto chybám
Soľ ničí chodníky aj záhradu. Akým posypom ju v zime nahradiť, aby sa nešmýkalo
Krása, farby a vôňa aj počas chladných dní? Tieto rastliny vám rozkvitnú v zime
Ako si vyrobiť podpaľovač, ktorý môžete používať celú vykurovaciu sezónu a ešte na ňom aj ušetríte
Prvý januárový týždeň je rozhodujúci pre lásku: Astrologické vstupné brány naznačujú, či budeme mať úspešné vzťahy alebo nie
Budapešť na nohách! VIDEO
Trump zverejnil PRVÉ FOTO
MIMORIADNE Silné EXPLÓZIE po
REAKCIE našich politikov na
