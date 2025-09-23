Nový konsolidačný balíček zasiahne aj vodičov: Vypočítajte si, koľko vás vyjde po novom PZP!

Konsolidačný balíček zasiahne aj vodičov. Zistite, o koľko zdražie povinné zmluvné poistenie a vypočítajte si nové náklady v kalkulačke.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Na trhu sa objavil nebezpečný cumeľ: Predajňa ho sťahuje z pultov! V hre je bezpečnosť a zdravie detí
Pokračuje konanie o prepustení Černáka: Prokurátorka hovorí o psychopatii, ostré slová obhajkyne
Nový konflikt v SaS: V hlavných úlohách Cigániková aj Hamran, boj o budúcu podobu kandidátky!