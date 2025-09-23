Recept na svieže sunquickové rezy s vylepšeným krémom

Priznávam, že tieto rezy som piekla prvý krát a určite nie naposledy. Krém som si trošku upravila a bol vynikajúci. Svieže rezy, ktoré milujú hlavne deti. Môj syn ich nazval džúsové rezy, pretože videl, že som do nálevu pridávala jeho obľúbený sirup do vody. Určite vyskúšajte. Hostia z oslavy si tieto rezy veľmi pochvaľovali.
