Zvýšenie DPH sa dotkne obľúbených potravín: Pozrite si, čo všetko zdražie!

Konsolidačný balíček prináša okrem iných opatrení aj zvýšenie dane z pridanej hodnoty na nezdravé potraviny. Tým už od budúceho roka stúpne sadzba dane z 19 na 23 %.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Obrovská bolesť rodiny: Pri páde lietadla zahynuli Attila a Peter, let mal byť súčasťou narodeninovej oslavy
Putin je v koncoch: Rusko sa topí v ekonomickej kríze! Šéf Kremľa už to nedokáže zakrývať
Bizarná lúpež pri Bratislave: Muž nabehol do herne so zbraňou v maske KLAUNA a odniesol kopec peňazí!