Pondelok15. september 2025, meniny má Jolana, zajtra Ľudmila

DRÁMA NA LETISKU Slovenské lietadlo nezvládlo pristátie! Boeing zišiel z dráhy, 190 ľudí zažilo peklo

Ilustračný obrázok
© Zoznam/ © Zoznam/

Na letisku v poľskom Krakove zažili cestujúci nepríjemné chvíle. Charterový let spoločnosti AirExplore zo Slovenska, ktorý priletel z tureckej Antalye, v nedeľu popoludní po pristátí zišiel z dráhy a

Prečítajte si celý článok >>

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Dcéra Karin Hajdu má len 21 a už našla toho pravého: Čo na mladého biznismana hovorí známa mama?!
Dcéra Karin Hajdu má len 21 a už našla toho pravého: Čo na mladého biznismana hovorí známa mama?!
Prominenti
Vyjadrenie biskupov na Národnej púti v Šaštíne-Strážach
Vyjadrenie biskupov na Národnej púti v Šaštíne-Strážach
Správy
Vyjadrenie prezidenta SR Petra Pellegriniho na Národnej púti v Šaštíne-Strážach
Vyjadrenie prezidenta SR Petra Pellegriniho na Národnej púti v Šaštíne-Strážach
Správy

Domáce správy

FOTO Biskup Trstenský a prezident
Na Národnej púti v Šaštíne nechýbal ani prezident SR Peter Pellegrini: TOTO si vypočul od biskupa Trstenského!
Domáce
Vážne nehody motorkárov: Išlo
Vážne nehody motorkárov: Išlo o nedodržanie odstupu a neprispôsobenie rýchlosti viedli k zraneniam
Domáce
FOTO guvernér Národnej banky Slovenska
VAROVANIE guvernéra NBS Petra Kažimíra: Pri inflácii sme dosiahli POKROK, no zostávame ostražití!
Domáce
Vážne nehody dvoch motorkárov v okrese Michalovce – jedného zraneného prevážal vrtuľník
Vážne nehody dvoch motorkárov v okrese Michalovce – jedného zraneného prevážal vrtuľník
Košice

Zahraničné

Netflix dokument ožíva: Podvodník
Netflix dokument ožíva: Podvodník z Tinderu bol zadržaný v Gruzínsku po medzinárodnom pátraní
Zahraničné
Ruské drony narušili vzdušný
Ruské drony narušili vzdušný priestor NATO, Poľsko a spojenci reagujú rázne
Zahraničné
Prídeme navždy o ruskú
Prídeme navždy o ruskú ropu? Sikorski ocenil Trumpovu výzvu na zastavenie nákupu
Zahraničné
Kontroverzný súdny proces v
Kontroverzný súdny proces v Turecku môže oslabiť hlavnú opozičnú stranu CHP
Zahraničné

Prominenti

Barbora Krajčírová a jej
Barbora Krajčírová sú s dcérou na nerozoznanie: Amia má 15 a vyzerá ako jej mladšia sestra!
Domáci prominenti
FOTO VNÚTRI! Móda z Emmy 2025:
Móda z Emmy 2025: Holubia pani, holé PRSIA prekrývali len šperky a... Rita Ora ZMOKLA?!
Zahraniční prominenti
Renáta Názlerová v relácii
Štáb Bez servítky v pozore: Známej JOJkárskej tvári prišlo počas nakrúcania zle!
Domáci prominenti
Emmy Awards
Ceny Emmy Awards sú rozdané: TOTO sú víťazi!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Mačací ostrov je rajom
Mačací ostrov je rajom pre milovníkov zvierat, žije ich tam viac ako ľudí
dromedar.sk
FOTO Texaská rodina prišla o
Strecha nad hlavou sa zmenila na nočnú moru: FOTO Rodina skončila v nemocnici! Chcel ich zabiť vlastný dom
Zaujímavosti
FOTO Budete mať pocit, že
Budete mať pocit, že vás klamú oči! Len 80 percent ľudí dokáže rozlúštiť túto optickú ilúziu: Patríte medzi nich?
Zaujímavosti
FOTO Neuveriteľné, čo ležalo v
Neuveriteľné, čo ležalo v starej škatuli: FOTO Vzácny poklad! Tajné mapy z 2. svetovej vojny predané za šialenú sumu
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci objavili trik, ako
Slováci objavili trik, ako ušetriť pri nákupoch: V Lidli dostanete viac za menej!
Domáce
Funguje namiesto botoxu: Ženy
Funguje namiesto botoxu: Ženy skúšajú novú zbraň proti starnutiu
feminity.sk
Kozmetický trend, ktorý sa
Kozmetický trend, ktorý sa stáva hitom po celom svete: Slovenská firma vyrába unikátnu novinku
plnielanu.sk
Bolesť chrbta vás vie
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
urobsisam.sk

Ekonomika

Sú Slováci pripravení na dôchodok? Horšie dopadli už len Gréci!
Sú Slováci pripravení na dôchodok? Horšie dopadli už len Gréci!
TOP 10 najdrahších filmov, aké boli kedy natočené: Niektoré vás určite prekvapia!
TOP 10 najdrahších filmov, aké boli kedy natočené: Niektoré vás určite prekvapia!
Kažimír: Pri krotení inflácie sme dosiahli pokrok, riziká však nikam neodišli!
Kažimír: Pri krotení inflácie sme dosiahli pokrok, riziká však nikam neodišli!
Ukrajina žiada na obranu obrovskú sumu: Navrhuje siahnuť na zmrazené ruské aktíva!
Ukrajina žiada na obranu obrovskú sumu: Navrhuje siahnuť na zmrazené ruské aktíva!

Šport

Fantastická správa z MS v atletike: Slovensko zaznamenalo skvelý výsledok
Fantastická správa z MS v atletike: Slovensko zaznamenalo skvelý výsledok
MS v atletike
Po Sauerovom príchode na trávnik prišla nočná mora: Toulouse v závere inkasovalo dva góly
Po Sauerovom príchode na trávnik prišla nočná mora: Toulouse v závere inkasovalo dva góly
Ligue 1
Brankár Sparty vytočil domáci tím: Športový riaditeľ neudržal nervy a predviedol totálny skrat
Brankár Sparty vytočil domáci tím: Športový riaditeľ neudržal nervy a predviedol totálny skrat
Chance liga
Zosun o dve pozície nižšie: Šramková naďalej v najlepšej štyridsiatke, Sabalenková kraľuje
Zosun o dve pozície nižšie: Šramková naďalej v najlepšej štyridsiatke, Sabalenková kraľuje
WTA

Auto-moto

Nový Citroen C4: nízka cena, moderné auto, klasický automat
Nový Citroen C4: nízka cena, moderné auto, klasický automat
Novinky
Bratislavský hrad bude v sobotu opäť patriť autám značky Porsche
Bratislavský hrad bude v sobotu opäť patriť autám značky Porsche
Zaujímavosti
Vracia sa Fiat pre všetkých. Priestranný, veselý a s dobrou cenou. Taký, aký si pamätáme
Vracia sa Fiat pre všetkých. Priestranný, veselý a s dobrou cenou. Taký, aký si pamätáme
Novinky
Renault úplne zmenil svoj najpredávanejší model. Neuveríte, že toto je Renault!
Renault úplne zmenil svoj najpredávanejší model. Neuveríte, že toto je Renault!
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Koľko dnes trvá nájsť si novú prácu? Rozhoduje vek, lokalita aj to, čo máte v životopise
Koľko dnes trvá nájsť si novú prácu? Rozhoduje vek, lokalita aj to, čo máte v životopise
Hľadám prácu
Tajná zbraň úspechu v práci? Hybridný režim mení pravidlá hry viac, než si myslíte!
Tajná zbraň úspechu v práci? Hybridný režim mení pravidlá hry viac, než si myslíte!
Prostredie práce
Prišli ste o prácu? Toto je 5 krokov, ktoré by ste mali urobiť čo najskôr
Prišli ste o prácu? Toto je 5 krokov, ktoré by ste mali urobiť čo najskôr
Hľadám prácu
Nečakané výdavky vás už nezaskočia: Naučte sa odkladať si každý mesiac bez stresu
Nečakané výdavky vás už nezaskočia: Naučte sa odkladať si každý mesiac bez stresu
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Výborný hrnčekový kysnutý koláč so slivkami a posýpkou, ktorý bude na stole do hodiny.
Výborný hrnčekový kysnutý koláč so slivkami a posýpkou, ktorý bude na stole do hodiny.
Obrátený slivkový koláčik s kyslou smotanou
Obrátený slivkový koláčik s kyslou smotanou
Zemiaková kaša, čo s ňou? Tomuto sa vyhnite pri jej príprave
Zemiaková kaša, čo s ňou? Tomuto sa vyhnite pri jej príprave
Rady a tipy
Kura na paprike: Výborný recept a 3 fígle nielen pre začiatočníkov
Kura na paprike: Výborný recept a 3 fígle nielen pre začiatočníkov
Výber receptov

Technológie

Čína ukázala AI, ktorá má zosmiešniť ChatGPT. Tvrdia, že je až 100-krát rýchlejšia a funguje ako ľudský mozog
Čína ukázala AI, ktorá má zosmiešniť ChatGPT. Tvrdia, že je až 100-krát rýchlejšia a funguje ako ľudský mozog
Umelá inteligencia
Takto si prenesieš fotky z Androidu do počítača za pár sekúnd
Takto si prenesieš fotky z Androidu do počítača za pár sekúnd
Návody
Štúdia odhalila temnú a smutnú realitu. Šanca, že sa stretneme s inou civilizáciou, je takmer nulová a toto je dôvod, prečo
Štúdia odhalila temnú a smutnú realitu. Šanca, že sa stretneme s inou civilizáciou, je takmer nulová a toto je dôvod, prečo
Veda a výskum
Prvá SMS správa zmenila svet. Neuveríš, aký jednoduchý text ju odštartoval a kedy to bolo
Prvá SMS správa zmenila svet. Neuveríš, aký jednoduchý text ju odštartoval a kedy to bolo
Správy

Bývanie

Obec je blízko, no vybrali si život pri lese. V jednoduchom dome si chránia pokoj, stres u nich nemá miesto
Obec je blízko, no vybrali si život pri lese. V jednoduchom dome si chránia pokoj, stres u nich nemá miesto
Zariaďujete s malým rozpočtom? Takto viete šetriť už od začiatku, radí architektka. Akými tipmi sa sama riadi?
Zariaďujete s malým rozpočtom? Takto viete šetriť už od začiatku, radí architektka. Akými tipmi sa sama riadi?
Aký gril je vhodný na terasu, balkón alebo do záhrady? Zistite, ktorý vám bude vyhovovať
Aký gril je vhodný na terasu, balkón alebo do záhrady? Zistite, ktorý vám bude vyhovovať
Ošarpaný dom z 80. rokov by ste dnes už nespoznali. Domáci si užívajú pokoj lesa, a to sú len kúsok od veľkomesta!
Ošarpaný dom z 80. rokov by ste dnes už nespoznali. Domáci si užívajú pokoj lesa, a to sú len kúsok od veľkomesta!

Pre kutilov

Bez zemiakov, tvarohové a zo starých rožkov! Pripravte si tradičné slivkové gule na viacero spôsobov
Bez zemiakov, tvarohové a zo starých rožkov! Pripravte si tradičné slivkové gule na viacero spôsobov
Recepty
Sucho a teplo na vonkajšej terase aj počas chladných dní? Existuje šikovné riešenie a zvládnete ho aj svojpomocne
Sucho a teplo na vonkajšej terase aj počas chladných dní? Existuje šikovné riešenie a zvládnete ho aj svojpomocne
Vykurovanie
Ako si pripraviť kompost na zimu: Správna vrstva listov, trávy a kuchynského odpadu
Ako si pripraviť kompost na zimu: Správna vrstva listov, trávy a kuchynského odpadu
Záhrada
Osvedčený recept na domáci burčiak? Takto postupujte, aby sa vám vydaril
Osvedčený recept na domáci burčiak? Takto postupujte, aby sa vám vydaril
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Daní muži vedia flirtovať tak, že im málokto odolá: Na týchto si dajte pozor
Partnerské vzťahy
Daní muži vedia flirtovať tak, že im málokto odolá: Na týchto si dajte pozor
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Biskup Trstenský a prezident
Domáce
Na Národnej púti v Šaštíne nechýbal ani prezident SR Peter Pellegrini: TOTO si vypočul od biskupa Trstenského!
guvernér Národnej banky Slovenska
Domáce
VAROVANIE guvernéra NBS Petra Kažimíra: Pri inflácii sme dosiahli POKROK, no zostávame ostražití!
Vladimir Putin
Zahraničné
Putin DESÍ čoraz viac Európanov: TOTO hovorí posledný prieskum! Obavy prichádzajú aj z veľkých krajín
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina útočila
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina útočila na infraštruktúru v Rusku! Trump označil Rusko za agresora

Ďalšie zo Zoznamu