Dom v Košiciach je iný, ako sa na prvý pohľad zdá. Rodina tu má súkromie aj krásne zákutie na relax

Dvojpodlažný rodinný dom pre päťčlennú rodinu navrhlo štúdio Atrium Architekti v lokalite Grot na západnom okraji Košíc. Je príkladom premyslenej udržateľnej architektúry: využíva lokálne materiály, zelenú strechu, drevo ako hlavný prvok fasády aj interiéru a minimalizuje ekologický aj vizuálny odtlačok. Prispôsobený je nielen terénu, ale aj potrebám obyvateľov.
