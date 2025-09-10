Streda10. september 2025, meniny má Oleg, zajtra Bystrík

Dom v Košiciach je iný, ako sa na prvý pohľad zdá. Rodina tu má súkromie aj krásne zákutie na relax

Dvojpodlažný rodinný dom pre päťčlennú rodinu navrhlo štúdio Atrium Architekti v lokalite Grot na západnom okraji Košíc. Je príkladom premyslenej udržateľnej architektúry: využíva lokálne materiály, zelenú strechu, drevo ako hlavný prvok fasády aj interiéru a minimalizuje ekologický aj vizuálny odtlačok. Prispôsobený je nielen terénu, ale aj potrebám obyvateľov.

KDH kritizuje tretí konsolidačný balík, ktorý predstavil Ladislav Kamenický
Progresívne Slovensko reaguje na tretí konsolidačný balík
Divadlo Nová scéna uvedie pôvodnú hudobnú rozprávku Tom a Lola
Peter Pellegrini
Pellegrini kritizuje konsolidáciu: Nie je to dobré, minister sľuboval niečo iné, vyhlásil prezident
Zrada Zelenského v parlamente?
Zrada Zelenského v parlamente? Ficov prísľub o vstupe Ukrajiny do EÚ vzápätí rozdupali koaličníci
Poslanci začali rokovanie návrhom
Poslanci začali rokovanie návrhom zákona o psychologickej činnosti
Pozor, známa trasa v Slovenskom raji sa dočasne zatvára: Dedinky – Stratenská Píla nebude prístupná
Lietadlo z Moskvy do
Poľsko uzavrelo vzdušný priestor: Lietadlá z Moskvy leteli napriek tomu! Ako je to možné?
Lode, ktoré sú súčasťou
Pri brehoch Tuniska bol údajne dronom zasiahnutý ďalší čln humanitárnej flotily
AKTUALIZOVANÉ Muhammad bin Abdarrahmán Ál
Katar si vyhradzuje právo reagovať Izrael: Macron, Starmer a Wadephul útok v Dauhe odsúdili
Kim Čong-un
Kim Čong-un potvrdil pokračovanie jadrového programu Severnej Kórey
Oprah Winfrey
Drastická premena slávnej moderátorky: Schudla vďaka Ozempicu!
Teyana Taylor
Naozaj prišla slávna speváčka v TOMTO?! FOTO Zabalená vo vreci na ODPADKY
Šokujúce VIDEÁ slovenskej herečky:
Šokujúce VIDEÁ slovenskej herečky: Šteniatka na hubovej omáčke či kopance do psov? Máme vyjadrenie!
Prichytený u KONKURENCIE! Známy
Prichytený u KONKURENCIE! Známy markizák po KONCI v televízii: Nový flek?
Nočné zvonenie desilo celý
Nočné zvonenie desilo celý dom: Pravda šokovala aj políciu, vinník bol slizký a pomalý!
Nová štúdia prišla s
Nová štúdia prišla s vysvetlením, čo vidíme v okamihu smrti: Naozaj sa nám premietne pred očami celý život?
Nevinné maškrty ohrozujú mužskú
Nevinné maškrty ohrozujú mužskú plodnosť: Spracované jedlo devastuje spermie už po týždňoch!
Týchto 13 potravín je
Týchto 13 potravín je NAJLEPŠOU výživou pre váš mozog
Funguje namiesto botoxu: Ženy
Funguje namiesto botoxu: Ženy skúšajú novú zbraň proti starnutiu
Kozmetický trend, ktorý sa
Kozmetický trend, ktorý sa stáva hitom po celom svete: Slovenská firma vyrába unikátnu novinku
Bolesť chrbta vás vie
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
Majte sa pred nimi
Majte sa pred nimi na pozore: Tieto kožné choroby trápia Slovákov najčastejšie
Padnú úroky ešte nižšie? Vypočítajte si, čo by to urobilo s hypotékou!
Kamenický predstavil konsolidačný balík: Zvýši sa DPH na nezdravé potraviny, zmrazia sa 13. dôchodky! (prehľad)
Prídeme o voľno počas ďalších sviatkov? Stále je z čoho škrtať, upozorňujú analytici!
V Spojených štátoch padol druhý najvyšší jackpot v histórii: Čo by ste urobili s takouto obrovskou sumou vy? (foto)
VIDEO Elitný tenista chcel zbaliť ruskú krásku: Napísal mi asi desaťkrát a potom to vzdal
CR7 a spol. zarmútili Maďarsko, Nóri jedenástimi gólmi totálne potupili súpera, Francúzsko tŕplo
VIDEO Ex-reprezentant musel urobiť náročné rozhodnutie: Zranenie ho donútilo priskoro ukončiť kariéru
VIDEO Ani penaltový gól v nadstavení Slovensku radosť nezobral: Sokolíci obratom potešili fanúšikov
Škoda odhalila koncept Vision O - toto je kombi blízkej budúcnosti
Mercedes GLC EQ: supermozog, superhviezda, superpohodlie
BMW iX3 Neue Klasse - supermozgy, supervýkon, superpokrok
Výstavbu kruhovej križovatky v Sliači ukončili, slúži bez obmedzení
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Práca namiesto dávok: Od septembra platia prísnejšie pravidlá, pozrite si prehľad zmien
Home office sa nemení na minulosť, ale dostáva jasné pravidlá
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Zbierka 16 najlepších receptov na sladký obed alebo dezerty zo sliviek
Hrnčekové rezy z broskyňového kompótu s tvarohovým krémom.
Ako naložiť hovädzie mäso: Delikatesa aj z lacnejšieho kúsku
Drožďové knedličky do polievky: Overený recept, ktorý nesklame
Čo ak mimozemšťania nebudú z mäsa a kostí a pravda je oveľa desivejšia? Prvé stretnutie môže byť omnoho hrozivejšie
Čína predbehla svet. Darwin Monkey s čipmi Darwin 3 napodobňuje mozog. Ide o najväčší superpočítač na svete
WhatsApp čelí škandálu. Odhalenia bývalého šéfa bezpečnosti dávajú miliónom ľudí dôvod aplikáciu opustiť
Svetová premiéra: Nový plazmový horák rozkladá plasty okamžite a bez odpadu
Dom v Košiciach je iný, ako sa na prvý pohľad zdá. Rodina tu má súkromie aj krásne zákutie na relax
7+ cenovo dostupných tipov, ktorými urobíte v interiéri dojem. Takto bude aj lacný byt vyzerať dobre!
Bývali v zdedenom drevenom dome, no chceli začať odznova. Nové bývanie je ako stvorené na vidiecku idylku
Zemiaky klíčia a tekvice hnijú prirýchlo? Môžu byť za tým tieto chyby. Čo robiť, aby úroda vydržala čo najdlhšie?
Ako si vyrobiť lahodné víno z bobuľovín, ktoré nazbierate vo voľnej prírode či v záhrade
Akými opatreniami dokážete v dome znížiť náklady na energie? Vstupná investícia je vyššia, časom sa však určite vráti
September rozhoduje o jari – jesenné hnojenie, ktoré vám prinesie bohatú úrodu
Toto potrebujete vedieť o jesennej výsadbe cibule a cesnaku: Odrody, termíny, príprava pôdy a ďalšie tipy
Make-up trendy na jeseň 2025: S týmito líčidlami podčiarknete svoje prednosti a zvýrazníte krásu
Lietadlo z Moskvy do
Poľsko uzavrelo vzdušný priestor: RADAR odhalil, že ruské civilné lietadlá riskovali životy
Peter Pellegrini
Domáce
Zostrelený dron v poľskom
Drony vleteli do Poľska: Armáda strieľa, letiská zatvorené! Vláda mimoriadne zasadá
Obec pod Tatrami v
Obec pod Tatrami v pozore: VIDEO Medveď pobehuje medzi domami! Situáciu monitoruje zásahový tím

