ŠOKUJÚCE: Túto NEBEZPEČNÚ látku od septembra zakázali! Mnohí ju majú na sebe DENNE

Od 1. septembra 2025 bude v celej Európskej únii platiť zákaz používania chemickej látky TPO (Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide) v UV a LED géloch na nechty. TPO patrí medzi fotoiniciátory, ktoré umožňujú stuhnutie gélu pod lampou, no podľa najnovších štúdií môže narúšať hormonálnu rovnováhu a byť zdraviu škodlivý. Zákaz sa týka nielen výroby a predaja, ale aj používania už existujúcich zásob v kozmetických salónoch.