TÚŽBA pri deťoch: Herečka Dominika Richterová ukázala, o čom mamy SNÍVAJÚ!

Už sú tomu tri mesiace, čo herec Juraj Bača utekal za svojou láskou Dominikou Richterovou do pôrodnice z natáčania šou Pečie celé Slovensko. Obľúbená herečka sa s novou rolou hneď zžila a, samozrejme, ju neobchádza ani toto!
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Tragická letecká nehoda v Poľsku: Pilot z F-16 patril k najskúsenejším! Kolega povedal, kto je na vine
Masaker v katolíckej škole v Minneapolise: Útočníčkou bola transgender žena! Vyžívala sa v zabíjaní detí
MIMORIADNE Poplach v NATO: Tri ruské ponorky opustili svoj prístav! Pátrajú po nich všetky zložky