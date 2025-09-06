Ženy, o TOMTO probléme v ambulancii NEMLČTE: Dôsledky môžu byť fatálne!

Ženy si často myslia, že tehotenská nevoľnosť je normálna, čo je aj pravda. Môže sa ale stať, že sa prejaví natoľko, že už normálna ani bežná nie je a je potrebné riešiť ju odborne. Bez ohľadu na intenzitu či na dĺžku trvania tehotenskej nevoľnosti, odborníci sa zhodujú v jednom: Ženy, nemlčte, trpieť nemusí žiadna z vás!
