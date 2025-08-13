Streda13. august 2025, meniny má Ľubomír, zajtra Mojmír

SMRŤ PRE NEŠŤASTNÚ LÁSKU? Futbalista Norbert (†19) zahynul pri brutálnom náraze: Nechal LIST na ROZLÚČKU!

TRSTICE – Slovenský futbal zasiahla ďalšia tragédia. Len 19-ročný Norbert Szelle, talentovaný hráč klubu FC Nádszeg Trstice a odchovanec DAC 1904 Dunajská Streda, prišiel o život pri brutálnej doprav

VIDEO: Čas sa kráti… ale kto zažiari?
Marcel Forgáč dúfa, že jeho deti ostanú na Slovensku: Prečo nechce, aby ušli?!
Marcel Forgáč dúfa, že jeho deti ostanú na Slovensku: Prečo nechce, aby ušli?!
Tlačová konferencia ministra Kamila Šaška k zrušenému výberovému konaniu
Tlačová konferencia ministra Kamila Šaška k zrušenému výberovému konaniu
Peter Pellegrini
Prezident Čiernej Hory prosí Slovensko o pomoc pri rozsiahlych požiaroch: Pellegrini pošle hasičov akonáhle to bude možné
Michal Šimečka
Útok na slovenskú menšinu v Srbsku: Šimečka kritizuje nečinnosť Fica a Blanára
Kontroverzia okolo rozdeľovania štátnych
Kontroverzia okolo rozdeľovania štátnych prostriedkov: Ministerstvo cestovného ruchu a športu sa bráni
VÝSTRAHY pred extrémnymi horúčavami: Na juhu Slovenska môže byť až 38 stupňov! SHMÚ varuje
VÝSTRAHY pred extrémnymi horúčavami: Na juhu Slovenska môže byť až 38 stupňov! SHMÚ varuje
Pri talianskom pobreží zahynulo
V Stredozemnom mori pri talianskom pobreží sa prevrátil čln s migrantmi: Hlásia najmenej 20 mŕtvych, mnohí ďalší sú nezvestní
Michal Šimečka
Útok na slovenskú menšinu v Srbsku: Šimečka kritizuje nečinnosť Fica a Blanára
Obrovský škandál v Poľsku:
Obrovský škandál v Poľsku: EÚ poskytla stovky miliónov na pomoc s následkami covidu! Išli na jachty a sex kluby
Vladimir Solovjov sa v
Ostré slová z Moskvy: Vojna sa neskončí ani po summite Trumpa s Putinom! Otvorte nový front
Bella Hadid
Známa kráska v priesvitnom a BEZ PODPRSENKY: Ups, vidno ti PRSIA!
Marcel Forgáč
Marcel Forgáč dúfa, že jeho deti ostanú na Slovensku: Prečo NECHCE, aby ušli?!
Kelly Clarkson
SMRŤ exmanžela Kelly Clarkson: Nekrológ odhalil šokujúce tajomstvo!
Vinczeová ide do boja
JOJka zabojuje proti Markíze jej zbraňami: Proti obľúbenému Dunaju nasadí ostrieľanú Vinczeovú!
POZOR na priveľa medu:
POZOR na priveľa medu: TOTO hrozí, ak ho konzumujete vo veľkom množstve
Virálne video zobrazuje turistu
NEUVERITEĽNÉ, v čom sa vybral muž na turistiku: VIDEO zo Sněžky sa stalo hitom internetu!
Ruská influencerka Mariana Vasiucová
Nakrúcanie videa sa zmenilo na nočnú moru: Influencerka sa pridala k internetovej výzve, TOTO sa jej stalo!
Kedysi opustený kúsok prírodnej
Keď sa sen zmení na turistickú nočnú moru: Z obľúbenej pláže je preplnené smetisko, miestni sa búria!
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Chcete zažiariť aj bez návštevy kaderníka? Vytvorte si dokonalý účes ako zo salónu aj vy
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
FOTO Alžbeta Zea Ferencová
Krásna Alžbeta Ferencová prehovorila o svojej novinke: Ako sa týka minulosti a vzťahov?
Španielsko, Taliansko aj Nórsko: Wizz Air pridáva do Bratislavy až 12 nových liniek a 2 lietadlá (prehľad cien)
Španielsko, Taliansko aj Nórsko: Wizz Air pridáva do Bratislavy až 12 nových liniek a 2 lietadlá (prehľad cien)
Šok po novej dani: Sladené nápoje máme najdrahšie v regióne, ich predaj prudko padá!
Šok po novej dani: Sladené nápoje máme najdrahšie v regióne, ich predaj prudko padá!
Vráti sa ruský plyn do Európy? Situácia sa zásadne zmenila, ani nízke ceny zrejme Gazpromu nepomôžu!
Vráti sa ruský plyn do Európy? Situácia sa zásadne zmenila, ani nízke ceny zrejme Gazpromu nepomôžu!
Google môže prísť o svoju vlajkovú loď: Biznis storočia alebo len marketingový ťah? (komentár)
Google môže prísť o svoju vlajkovú loď: Biznis storočia alebo len marketingový ťah? (komentár)

Slovensko – Švédsko: Online prenos z Hlinka Gretzky Cupu 2025
Slovensko – Švédsko: Online prenos z Hlinka Gretzky Cupu 2025
VIDEO Vstupenky sa nepredávajú, Spartak hrá o zázrak: Trnava sa ide pobiť o nemožné
VIDEO Vstupenky sa nepredávajú, Spartak hrá o zázrak: Trnava sa ide pobiť o nemožné
VIDEO Vladimír Weiss st. ukázal svoju veľkosť: Tréner Slovana po zápase zavítal do šatne Kajratu
VIDEO Vladimír Weiss st. ukázal svoju veľkosť: Tréner Slovana po zápase zavítal do šatne Kajratu
VIDEO Ďalší zbytočný skrat Weissa: Po vypadnutí Slovana predviedol totálny nezmysel
VIDEO Ďalší zbytočný skrat Weissa: Po vypadnutí Slovana predviedol totálny nezmysel
Audi RS6 Avant zažíva najlepšie časy. Kombi s motorom V8 je hit
Audi RS6 Avant zažíva najlepšie časy. Kombi s motorom V8 je hit
Predstavenie novej Triedy GLC je na spadnutie. Mriežka bude ikonická
Predstavenie novej Triedy GLC je na spadnutie. Mriežka bude ikonická
Pod Strečnom to bude ešte náročnejšie. Kontrola dynamických bariér a oprava výtlkov
Pod Strečnom to bude ešte náročnejšie. Kontrola dynamických bariér a oprava výtlkov
Jazdené autá sú na Slovensku mladšie a lacnejšie než v ČR. Hurá na nákupy?
Jazdené autá sú na Slovensku mladšie a lacnejšie než v ČR. Hurá na nákupy?
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Generácia Z v tom má jasno: Radšej nezamestnaný ako nešťastný
Generácia Z v tom má jasno: Radšej nezamestnaný ako nešťastný
V Číne sa šíri bizarný fenomén: Nezamestnaní platia za to, aby mohli chodiť do práce
V Číne sa šíri bizarný fenomén: Nezamestnaní platia za to, aby mohli chodiť do práce
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Sezónny šťavnatý slivkový kysnutý koláč s makom
Sezónny šťavnatý slivkový kysnutý koláč s makom
Beskydský závitok s ryžou
Beskydský závitok s ryžou
Čím okoreniť rybu: Ideálne kombinácie na tresku či lososa
Čím okoreniť rybu: Ideálne kombinácie na tresku či lososa
Ako dlho smažiť huby a kedy je najlepšie ich osoliť
Ako dlho smažiť huby a kedy je najlepšie ich osoliť
Polícia varuje, že pri týchto nevinných aktivitách ti môže hacker nahrať vírus do telefónu. Robí ich každý
Polícia varuje, že pri týchto nevinných aktivitách ti môže hacker nahrať vírus do telefónu. Robí ich každý
Vo WhatsAppe pribudne brutálna AI funkcia, po ktorej už správy nebudú vyzerať tak, ako ich napíšeš ty
Vo WhatsAppe pribudne brutálna AI funkcia, po ktorej už správy nebudú vyzerať tak, ako ich napíšeš ty
Zabudni na občiansky. YouTube má nový spôsob, ako zistí tvoj vek a mnohým sa to nebude páčiť
Zabudni na občiansky. YouTube má nový spôsob, ako zistí tvoj vek a mnohým sa to nebude páčiť
Rekordný vesmírny kolos prepisuje učebnice astrofyziky. Tento brutálny objekt váži 36 miliárd Sĺnk
Rekordný vesmírny kolos prepisuje učebnice astrofyziky. Tento brutálny objekt váži 36 miliárd Sĺnk
Bývanie, aké sme nevideli desaťročia! Majitelia súčasné trendy obišli, ich byt vás ihneď vráti do života v 60. rokoch
Bývanie, aké sme nevideli desaťročia! Majitelia súčasné trendy obišli, ich byt vás ihneď vráti do života v 60. rokoch
VIDEO: Fľaše a poháre budú bez lepidla a papierikov! 3 návody, ako odstrániť etikety zo skla bez stopy
VIDEO: Fľaše a poháre budú bez lepidla a papierikov! 3 návody, ako odstrániť etikety zo skla bez stopy
7 nápadov, ako využiť staré CD, na ktoré doma sadá prach. Skúšali ste už trik, ako ochrániť úrodu pred vtákmi?
7 nápadov, ako využiť staré CD, na ktoré doma sadá prach. Skúšali ste už trik, ako ochrániť úrodu pred vtákmi?
Pôsobí ako nedobytná pevnosť, no je to len dojem. Majitelia si zvolili voľnosť a vnútri sa určite neschovávajú!
Pôsobí ako nedobytná pevnosť, no je to len dojem. Majitelia si zvolili voľnosť a vnútri sa určite neschovávajú!

Tri roky prác, ale úplne bez firiem: Ako sme si svojpomocne postavili letnú kuchyňu v stredomorskom štýle
Tri roky prác, ale úplne bez firiem: Ako sme si svojpomocne postavili letnú kuchyňu v stredomorskom štýle
Najlepší postup, ako olúpať paradajky: Už žiadne stočené šupky, iba príjemná konzistencia
Najlepší postup, ako olúpať paradajky: Už žiadne stočené šupky, iba príjemná konzistencia
Z vajca spraví praženicu pre celú rodinu, mäso chutí ako divina. Chov emu nie je len pre farmárov, tvrdí Miroslav
Z vajca spraví praženicu pre celú rodinu, mäso chutí ako divina. Chov emu nie je len pre farmárov, tvrdí Miroslav
Ako sa zbaviť hadov na záhrade? Hoci sú väčšinou neškodné, vzbudzujú strach
Ako sa zbaviť hadov na záhrade? Hoci sú väčšinou neškodné, vzbudzujú strach
Obrovský škandál v Poľsku:
Obrovský škandál v Poľsku: EÚ poskytla stovky miliónov na pomoc s následkami covidu! Išli na jachty a sex kluby
Vladimir Solovjov sa v
Ostré slová z Moskvy: Vojna sa neskončí ani po summite Trumpa s Putinom! Otvorte nový front
Andrea Letanovská
Otázniky okolo bývalej líderky Demokratov: Letanovská sa objavuje v MEGAKAUZE záchraniek, odborné KRYTIE!
Rudolf Huliak narušil tlačovku
Opozičnú tlačovku o Huliakovi narušil samotný minister! VIDEO Postavil sa vedľa Pročka, ten vypenil

