STRAŠNÉ NEŠŤASTIE Zdravotná sestra nezbrzdila auto, prešlo 2 DETI: Vážne zranenia! Aký dostala trest?

NÁMESTOVO - Chýbalo len málo a nedbanlivosť sa mohla skončiť tragicky. Súd v Námestove riešil vlaňajší prípad zdravotnej sestry z Oravy, ktorá zaparkovala svoje auto v blízkosti materskej školy, avša
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Minister sa zmenil na Elvisa a vykostená ryba v reštaurácii: Satirická scéna politikov poriadne ugrilovala!
MIMORIADNE Po týždňoch prišiel obrovský ZVRAT: Šaško vo VIDEU oznámil neodvratné, tender to má spočítané!