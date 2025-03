Jasmina Alagič priznala, PREČO po večeroch PLAČE: V jej úprimných slovách sa nájdu mnohí

Materstvo je nádherné, aj keď niekedy býva náročné. Dôležité je budovať si už odmalička vzťah so svojimi deťmi a venovať im dostatok času. To sa vám vráti niekoľkonásobne. Podobne to vníma aj moderátorka Jasmina Alagič, ktorá má so svojím synom Sanelom krásny vzťah.