Elton John a Brandi Carlile, 2024

Brandi Carlile a Elton John sa podelili o ďalšiu ukážku z pripravovaného albumu Who Believes in Angels?. Po titulnej skladbe predstavujú novinku Swing for the Fances, ktorú Carlile popisuje ako "hymnu pre mladých homosexuálov". Povzbudzujú ňou poslucháčov, aby sa nenechali nikým a ničím brzdiť v rozlete.