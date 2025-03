Rádio_FM Night v Kácéčku prepojila Vojtika a na Anděla nominovaných Bert & Friends

Bert & Friends v Kácečku v Bratislave, 28.2.2025

Ďalší piatok priniesol ďalší výborný koncert v bratislavskom Kácečku. Po Katarzii a Boy Wonderovi sa pre mňa trojtýždnie live actov v tomto klube zavŕšilo dvojkoncertom Vojtika a českých Bert & Friends. Tí sa prišli ukázať so svojím minuloročným albumom České moře, ktorý je aktuálne nominovaný na ceny Českej hudobnej akadémie Anděl. Ak by ste čakali, že to bude tak maximálne za vtipný videoklip, nie je tomu tak. Ide o naozaj silnú kategóriu Skupina roka (v konkurencii s Monkey Business a Prago Union) a... OK, aj o ten videoklip.