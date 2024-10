Rita Ora a Ariana Grande, 2024

Britská speváčka Charli XCX je momentálne jednou z najpopulárnejších interpretov. Jej album Brat teraz vyšiel v rozšírenej verzii s názvom Brat and it’s completely different but also still brat, ktorý navyše obsahuje prerobené pôvodné skladby. Ide vlastne o nové verzie s hosťami, koncept už speváčka naznačila prostredníctvom singlov s Billie Eilish, Troye Sivanom a Lorde.