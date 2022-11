Romantická jazda na nafukovačke: Adele v novom klipe pije víno a vyzerá božsky

Galéria fotiek (1) Adele, videoklip I Drink Wine, 2022

Stalo sa už pravidlom, že každá novinka z tvorby britskej hviezdy Adele patrí medzi to najlepšie, čo súčasná populárna hudba ponúka. Či už je to hudobná alebo vizuálna stránka, zdá sa, že speváčka, našťastie, nedokáže šliapnuť vedľa a drží sa hesla v jednoduchosti je sila. Platí to aj o jej novom videoklipe k piesni I Drink Wine, ktorý ale zas až taký jednoduchý nie je.