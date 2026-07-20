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Po rekonštrukcii otvorili tatranský hotel Morava, preslávil ho aj film Anděl na horách

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Hotel Morava v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, sa po viac ako 90 rokoch od otvorenia dočkal komplexnej rekonštrukcie. Legendárnu tatranskú zotavovňu preslávil kultový film Anděl na horách z roku 1956 a dlhé roky bol známy organizovaním retro pobytov v štýle ROH. Predseda predstavenstva spoločnosti Sorea Emil Machyna uviedol, že samotná rekonštrukcia trvala 1,5 roka.

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