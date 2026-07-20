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Od Provensálska až po Balaton: Toto sú najkrajšie levanduľové miesta Európy

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Ak niečo patrí k letu okrem slnka, vody a dovoleniek, tak je to určite levanduľa. Fialová kráska rozkvitá na unikátnych poliach po celej Európe, ktoré navštevujú stovky tisíc ľudí. Pravdou je, že veľa z nich tu organizuje predovšetkým hon na dokonalú instagramovú fotku... ale v mnohých prípadoch ju turisti vyhľadávajú predovšetkým pre jej rozsiahle liečebné účinky. Tak spojte príjemné s užitočným a vydajte sa za levanduľou na tie najkrajšie miesta v Európe.

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