Od Provensálska až po Balaton: Toto sú najkrajšie levanduľové miesta Európy

Ak niečo patrí k letu okrem slnka, vody a dovoleniek, tak je to určite levanduľa. Fialová kráska rozkvitá na unikátnych poliach po celej Európe, ktoré navštevujú stovky tisíc ľudí. Pravdou je, že veľa z nich tu organizuje predovšetkým hon na dokonalú instagramovú fotku... ale v mnohých prípadoch ju turisti vyhľadávajú predovšetkým pre jej rozsiahle liečebné účinky. Tak spojte príjemné s užitočným a vydajte sa za levanduľou na tie najkrajšie miesta v Európe.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
MIMORIADNE Tragédia pri Púchove počas búrky: Muž (†51) sa skryl pod strom, ZOMREL po páde konára
EXTRÉMNE počasie spôsobilo na strednom Slovensku energetickú kalamitu! Tisíce domácností bez elektriny
Piotr zmizol bez stopy, ŠOKUJÚCA správa po vyše roku: Zomrel na Slovensku, pochovali ho bez vedomia rodiny!