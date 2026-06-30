Tropické horúčavy môžu zabíjať: Záchranári varujú pred úpalom, dehydratáciou aj skokmi do vody

Tropické dni dajú telu zabrať aj vtedy, keď ich netrávime celý deň na priamom slnku. Riziko sa často skladá z viacerých malých rozhodnutí počas dňa - málo vody, ťažké jedlo, alkohol, fyzická námaha, rýchly skok do studenej vody alebo podcenenie prvých príznakov. Záchranná zdravotná služba ZaMED preto prináša praktický manuál, ako tropické dni zvládnuť bezpečne, čo si všímať na blízkych a kedy už treba vyhľadať pomoc.
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